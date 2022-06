/ / UNA BEBA DE UN AÑO ESTÁ GRAVE TRAS SER ATACADA POR UN ROTTWEILER

Una beba de un año y cinco meses se encuentra en grave estado tras ser atacada por un rottweiler

Una nena de un año y cinco meses se encuentra internada en terapia intensiva luego de haber sido atacada por un perro Rotweiler. El hecho ocurrió ayer por la tarde en Rosario de la Frontera. Según informó la Policía, la niña jugaba con el animal en el fondo de la vivienda cuando fue atacada por el perro. Al parecer, se puso violento por la presencia de otros dos canes de menor tamaño y mordió a la menor en el cuello y en uno de sus hombros.

En diálogo con Radio Salta, la doctora Marcela Geria, del área de zoonosis, sostuvo que la nena fue atacada efectivamente por un rottweiler de gran tamaño que es propiedad de la familia donde vive la niña. “Ella esta en estado crítico en terapia intensiva. Tiene un respirador porque sufrió una mordedura grave. Su evolución es muy lenta,pero favorable”.

La doctora también contó que todos los días llegan al materno infantil niños o niñas que son atacados por perros. “Una o dos consultas al día por este tipo de casos recibimos en el hospital y en su mayoría son menores atacados por perros que viven junto con ellos en la casa.

Sobre la situación del animal dijo que existe una versión de que el animal habría sido sacrificado pero esto no fue confirmado aún. También brindo un mensaje para tomar conciencia sobre la tenencia de animales en las casas”. No hay que descuidar la responsabilidad. No podemos exponer a un integrante de la familia con un perro que le puede hacer daño. Tanto perros y gatos deben ser vacunados una vez al año”, remarcó.

