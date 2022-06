/ / VIDAL LLEGÓ A CHACO: "PODER COMERSE UN ASADO, ALGO QUE SE PERDIÓ"

Vidal llegó a Chaco y habló con vecinos: "No vengo a hacer visita de médico, me quedo varios días", aseguró. En la noche de este lunes llegó a Sáenz Peña, donde en los primeros minutos de este martes estaba previsto su alojamiento en el Hotel Gualok de nuestra ciudad. Hoy, la diputada nacional desarrollará una nutrida agenda en Presidencia Roque Sáenz Peña.

"No vengo a hacer visita de médico. Me quedo varios días, recorro toda la provincia, no solo la capital sino también el interior. Chaco me recibió muy bien, la gente muy cariñosa", dijo la exgobernadora bonaerense en declaraciones a Diario Chaco .

Consultada sobre una posible candidatura a presidente de cara a las elecciones de 2023, Vidal planteó: "Yo hoy no pienso en candidaturas. Estoy recorriendo el país porque como diputada nacional, tengo la responsabilidad de representar a todos los argentinos. Uno no puede representar a aquellos que no escucha, que no conoce, que no recorre".

"JUNTOS POR EL CAMBIO APRENDIÓ"

"Tratamos de ayudar a cada una de las provincias y dar las respuestas. Escuchamos y tratamos de llevar ese trabajo al Congreso en la medida que podemos como oposición. Las candidaturas se van a definir el año que viene", insistió.

Durante su recorrida por Resistencia, la referente de Juntos por el Cambio estuvo acompañada por los diputados nacionales Marilú Quiroz y Juan Carlos Polini, el legislador provincial Leandro Zdero y la exdiputada Alicia Terada, entre otros dirigentes locales. También estuvo la ex diputada nacional Aída Ayala.

"Juntos por el Cambio aprendió y tenemos un espacio más fuerte, mejor. De hecho estuvimos a muy poquito de ganar en esta provincia el año pasado. La gente en Chaco también demostró que quería cambiar", resaltó Eugenia Vidal, que fue gobernadora de Buenos Aires en el periodo 2015–2019. Por la tarde de este lunes, ofrecerá una conferencia de prensa en la capital chaqueña y luego se reunirá con referentes de la alianza opositora. Por la noche, visitará Sáenz Peña y mañana viajará a El Impenetrable.

"PODER COMERSE UN ASADO, ALGO QUE SE PERDIÓ"

Sobre el diálogo que mantuvo con vecinos y comerciantes de la provincia, aseguró que la principal preocupación que vio reflejada fue "la inflación, la necesidad de poder volver a lo básico, poder comerse un asado que es algo que se perdió y que este gobierno había prometido. Mientras estamos hablando el dólar se disparó a 228 hoy, en una economía donde no hay estabilidad". "La necesidad de que los chicos aprendan en la escuela y de que tengan un trabajo. En esta provincia como en tantas otras, la desocupación de jóvenes triplica el promedio", agregó.

Luego, analizó las posibilidades de desarrollo: "Es una provincia que tiene muchos recursos. Es una provincia que tiene algodón, que tiene maíz, que tiene energías renovables, que tiene industria metalmecánica, que tiene con qué. Necesita un país donde la economía funcione".

"Me decían en esa industria donde estuve en La Escondida, que le da trabajo a 360 chaqueños, que pidieron permiso para importar tres maquinarias nuevas para poder exportar más. Es una empresa que exporta a más de 60 países la mayor parte de lo que produce y no pueden traer tres máquinas nuevas que serían más trabajo para más chaqueños y más dólares para los argentinos", contó.

Por último, apuntó contra el Gobierno por la crisis económica: "La oposición no puede desde el Congreso frenar la inflación, un diputado nacional o un senador no puede desde un bloque resolver ese tema. Eso es responsabilidad del presidente, la vicepresidente y el ministro de Economía".

"Ya llevan dos años y medio de manotazos ahogados, improvisación y todavía no pudieron presentar un programa sólido y serio. Eso es lo que necesitamos los argentinos, salir de esa incertidumbre, de esa intranquilidad permanente y que haya un plan. Un plan que nos permita recuperar la tranquilidad, volver a crecer y saber que si nos esforzamos nos va a ir bien", remató.

FUENTE Y FOTOS: Diario Chaco