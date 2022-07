/ / EL PRESIDENTE EXTENDIÓ LA MORATORIA PREVISIONAL: SE JUBILARÁN CIENTOS DE MILES DE TRABAJADORES QUE NO JUNTAN LOS 30 AÑOS DE APORTES

Finalmente Alberto extendió la moratoria previsional y da una vía para que se jubilen cientos de miles de trabajadores que no juntan los 30 años de aportes.

El jefe de Estado recibió a Raverta para "analizar la situación de los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014". "La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación", indicó Presidencia en un comunicado.

Por esa razón, el Presidente decidió extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley. De esta forma, queda abierta la posibilidad de que el Parlamento se tome más tiempo para estudiar la medida y pueda avanzar con una ley que permita a una mayor cantidad de personas jubilarse. "El Gobierno nacional reforzó el compromiso de garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación", señaló Presidencia.

Hoy me reuní con @FerRaverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. pic.twitter.com/OOjj3BaAe9 — Alberto Fernández (@alferdez) July 18, 2022

El Senado había aprobado la extensión de la moratoria semanas atrás, pero en Diputados no dio el tiempo para aprobarla antes de su vencimiento, previsto para el próximo 23 de julio. Ahora, con la extensión por decreto, se abre la posibilidad de que el Congreso avance con la norma después del regreso del receso invernal en agosto próximo.

Según estimaciones del Frente de Todos, la moratoria previsional beneficiará a cientos de miles de personas que en 2022 y 2023 estarán en edad de jubilarse pero no lo podrían hacer porque no cumplen con los 30 años de aportes. Nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres iban a ser perjudicados en sus trámites de jubilación en el próximo año y medio si no se prorrogaba la moratoria.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales