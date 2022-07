/ / (video) PRODUCTORES TIRAN TOMATES O LES DAN A LAS VACAS POR LOS BAJOS PRECIOS DEL MERCADO

José Soto, productor hortícola de Corrientes, dijo que en Buenos Aires pagan un cajón de 18 kilos a $500. "Perdemos plata y los consignatarios nos piden que nos llevemos la mercadería", indicó. Según explicó a Cadena 3 José Soto, productor hortícola de Corrientes, la situación económica, la inflación, la compra de insumos en dólares, un mercado interno en pesos, la falta de combustible, la imposibilidad de trasladar los precios a los productos, hacen que la producción termine por valer nada.

Productores hortícolas decidieron destinar la cosecha de tomates a la hacienda, donarla o tirarla ante los injustos precios que reciben desde el mercado central de Buenos Aires. Según explicó a Cadena 3 José Soto, productor hortícola de Corrientes, la situación económica, la inflación, la compra de insumos en dólares, un mercado interno en pesos, la falta de combustible, la imposibilidad de trasladar los precios a los productos, hacen que la producción termine por valer nada.

Resaltó que es agobiante la situación frente a la inflación y expresó que "lo más doloroso es que los tildan de oligarcas" cuando en realidad son pequeños y medianos productores. "Pedimos un poco de empatía porque es una falta de respeto a los productores. Desconocen la realidad de lo que está pasando y las economías regionales atraviesan momentos difíciles", subrayó.

"Nos sentimos desilusionados y tristes porque la Argentina reúne todo, tenemos granos, gas, hacienda y padecemos esta situación. Apelamos a la responsabilidad del Gobierno, que tenga un poquito de amor a la Patria porque no puede ser que seamos tan malas personas. El daño ocasionado ya es suficiente, tienen que aunar criterios y ser sensatos a la hora de gobernar", clamó.

"Nos estamos fundiendo", advirtió Soto y manifestó que "duele tanta angustia, tristeza y sacrificio". Los productores de Corrientes salieron este fin de semana a tirar sus tomates debido a la falta de demanda y a los costos de producción. Llevar la producción al Mercado Central cuesta 600 pesos y al productor el cajón le cuesta 500 pesos, señalaron.

“No hay precios, no hay consumo. Es una realidad que se repite y además todo los insumos para el producir tomates están dolarizados, son productos importados”, explicó a El Litoral, el ingeniero Gonzalo Romero. “Un cajón de 20 kilos de tomates al productor le cuesta 500 pesos, le quedan 50 pesos por cajón. Más el gasto de envío, el cajón debería costar 1.600 pesos para que sea rentable”, dijo.

“Hoy se tira toda la cosecha que no sea la primera. Todos los productores están tirando su cosecha porque de lo contrario se pierda la planta. Lo mismo sucede con los limones. No hay mercado. Es una lástima. Necesitamos de la ayuda del Estado para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, agregó. "Necesitamos que la gente consuma el tomate. Pero ante la crisis, la falta de dinero, las familias prefieren consumir otra cosa, arroz, por ejemplo. Es un problema coyuntural", concluyó.

