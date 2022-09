/ / EL RECTOR DE LA UNCAUS EXPRESÓ SU "ABSOLUTO Y ENÉRGICO REPUDIO AL INTENTO DE ASESINATO DE CRISTINA KIRCHNER"

"Absoluto y enérgico repudio al atentado y fallido intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández", escribió esta noche en redes sociales el Dr. Germán Oestmann, Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

"Estos hechos no tienen lugar en este país democrático, y no tendrán nunca más. Debemos hacer el máximo esfuerzo como sociedad para defender la democracia y no dar lugar al mínimo ápice de anti republicanismo y violencia institucional", cierra el posteo de Oestmann.

Paralelamente, el Rector de la Casa de Altos Estudios confirmó en su cuenta en Facebook que este viernes no habrá actividades académicas ni administrativas en la UNCAUS, sumándose así al feriado nacional decretado por el Presidente de la Nación.

Periodismo365