/ / EXPO NORTE GRANDE: CAPITANICH PARTICIPÓ DEL PRIMER FORO DE LAS CULTURAS

El mandatario señaló la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer distintas propuestas de desarrollo de las industrias culturales y manifestó: “Si no hay identidad cultural en nuestra región, no hay conciencia popular, y si no hay conciencia popular, no hay sostenibilidad”. Además, intervino en los conversatorios del CFI y del Encuentro de Jóvenes de la FAM.

“La cultura forma parte de nuestra identidad norteña y es muy importante trabajar en su crecimiento. Buscamos promover una estrategia para el desarrollo de la industria cultural y del entretenimiento en cada una de nuestras regiones”, dijo Capitanich, en un encuentro con representantes culturales de la región y el presidente de Instituto de Cultura, Francisco Romero.

Agenda de temas expuestos

El mandatario recalcó el respaldo para acompañar una nueva Ley Audiovisual con un sistema de constitución federal, recaudación y distribución federal para promover el desarrollo de la industria cultural y del entretenimiento de cada región, que requiere desarrollo tecnológico, formación técnica para trabajadores. Propuso el desarrollo de eventos culturales en las provincias y pensar en la producción, sus contenidos, que, además, fomentará la gastronomía y el turismo.

Capitanich manifestó que “la cultura es un derecho, por lo tanto, el derecho a la cultura tiene que ser garantizado por el estado” y explicó que, con estas propuestas de trabajo conjunto, “fortalecemos nuestra identidad, proyectamos el desarrollo cultural, generamos trabajo y así generamos un círculo virtuoso. La industria cultural tiene un sentido para el desarrollo”, planteó.

Por último, el mandatario remarcó que “El norte grande tiene que ser la conciencia colectiva de los pueblos del norte que se rebelan contra la justicia centralista y que protagonizarán los nuevos tiempos que requieren formación y acción” finalizó.

Durante la jornada, los foros trabajaron en plenarios a cargo de autoridades de cultura de las provincias de la región, donde analizaron funcionamiento colegiado del Espacio Cultural del Norte Grande, agenda del Corredor del Norte Grande a través de postas y proyectos integradores, mecanismos de aportes financieros, e ideario desde la zona de un proyecto cultural federal de Nación.

También, debatieron sobre “Puesta en valor de nuestros patrimonios integrales en el marco del corredor patrimonial del Norte Grande. Formulación de propuestas”; “Industrias culturales, diversidad cultural y de lenguajes artísticos, propuestas de intercambios inter Norte Grande” y hubo shows artísticos.

El presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero dijo que este encuentro apunta a “crear un ámbito para pensar, elaborar y poner en práctica una agenda común desde y para el Norte Grande que permita la concreción de políticas públicas para el desarrollo integral de la región como gran corredor cultural que nos vincule desde el respeto de nuestras diversidades con los derechos culturales de todas y todos los habitantes de nuestras provincias”, agregó

Conversatorio con el CFI y charla con la FAM

En el conversatorio del Consejo Federal de Inversiones, el gobernador expuso sobre la importancia de los sistemas de información estadística, la logística, las exportaciones y cómo podemos trabajar de forma estratégica en beneficio de nuestras provincias.

Acompañado del ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton, el gobernador hizo hincapié en “lograr la organización de un evento trascendente como esta Expo y queremos que todas y todos tengan la posibilidad de acercarse a conocer y disfrutar en los próximos días todo lo que tiene para ofrecer el Norte Grande”.

En ese marco, el gobernador cerró señalando que “es importante tipificar los sectores, dividirlos con un buen sistema de información, y tener determinadas las pequeñas y medianas empresas, la infraestructura y el mantenimiento para lograr un funcionamiento exitoso”.

Por último, durante el Encuentro de Jóvenes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el gobernador debatió y discutió sobre consignas que permitan garantizar la democracia y un país federal con más empleo, industria e innovación.

Periodismo365