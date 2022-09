/ / FORO DE LAS CULTURAS DEL NORTE GRANDE: EL FOCO EN PATRIMONIOS, INDUSTRIAS CULTURALES Y EL APOYO DE GOBERNADORES A LAS ASIGNACIONES ESPECIALES

Tras los discursos de apertura, se concretaron debates en dos comisiones, la primera enfocada en la puesta en valor de los patrimonios integrales; y la segunda, en las industrias culturales, diversidad cultural y de lenguajes artísticos.

El acompañamiento de Capitanich

Durante su paso por el foro, el gobernador Jorge Capitanich planteó: “Cuenten con nosotros en el respaldo tanto para promover una nueva ley de audiovisual en la República Argentina con un sistema de constitución federal, pero también con sistema de recaudación y distribución con un sentido federal para promover una estrategia de desarrollo de la industria cultural y del entretenimiento en cada una de nuestras regiones".

"Me parece importante la prórroga por los próximos 50 años, cuenten con nosotros, vamos a trabajar para que el Senado también convierta en ley, y me parece importante pensar en la interacción y vinculación entre cultura y comunicación, nosotros necesitamos un sistema de medios públicos, pero también convocar a sistemas de medios privados con el objeto de trabajar un desarrollo para los contenidos de carácter audiovisual y el desarrollo de hacedores culturales”, añadió.

El mandatario chaqueño llamó a “entender que el Norte Grande definitivamente es la construcción desde los albores de la patria, el espíritu libertario e independentista que logró cimentar la nación argentina, entonces eso tiene que ser motivo de orgullo y parte de la conciencia colectiva, que tiene que ser un sujeto histórico, ningún sujeto histórico construye una profunda revolución del sentido. Lo que falta siempre es la construcción del sentido, del sentido moral, de la transformación de las ideas en acción y eso es lo que cambia la realidad".

“La realidad no se cambia si no hay un fortalecimiento de la concepción de idea, de cómo cambiar, y se cambia a partir de la palabra, de la idea y la acción. Si no hay capacidad de acción colectiva, la acción se vuelve difusa e inocua. Vamos a apoyar todo lo que promuevan y hagan, pero diseñemos un proyecto estratégico que nos permita lograr involucrar a todos", culminó.

El desarrollo cultural estratégico de una gran región

En la apertura, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco “Tete” Romero hizo uso de la palabra y destacó “somos autoridades responsables del diseño y ejecución de las políticas culturales de las diez provincias del Norte Grande, que definimos constituirnos un 20 de abril como espacio cultural específico para el desarrollo estratégico de nuestra gran región compartida, así como también para pensar desde nuestros territorios y experiencias un proyecto cultural en clave de federalismo y soberanía”.

“Nos reunimos con el propósito de crear un ámbito para pensar, elaborar y poner en práctica una agenda común desde y para el Norte Grande que permita la concreción de políticas públicas para el desarrollo integral de la región como gran corredor cultural que nos vincule desde el respeto de nuestras diversidades con los derechos culturales de todas y todos los habitantes de nuestras provincias”, agregó y remarcó que “como sector cultural queremos y podemos contribuir decisivamente para el desarrollo económico para nuestras sociedades a través de un plan sistemático de fomento de nuestras industrias culturales, tenemos que hacer conocer que el aporte cultural representa hoy más de 3 puntos de PBI, más que la pesca y la minería, para dimensionar la contribución económica del sector cultural en el país”.

Romero dijo que “estamos profundamente convencidos de que tenemos que pasar de la declaración a la acción, este primer foro intenta serlo, por eso una de las recomendaciones pensadas es pedir a cada uno de nuestros gobernadores que cada senadora y cada senador apoye la Ley de Asignaciones Específicas que genere la certidumbre por 50 años, hasta 2072”.

“Lo segundo es que nosotros hoy vamos a producir el Primer Foro hacia un Primer Congreso, y en el primer foro vamos a discutir por un lado las 10 autoridades de las 10 provincias, para conformarnos como gran corredor como espacio institucional, exigir líneas de financiamiento y articular con otros organismos”, cerró.

La secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso, estuvo presente y destacó la realización de la Expo Norte Grande y dijo: “Creemos que las industrias culturales son una oportunidad para los grandes problemas de la Argentina, tienen la posibilidad de diversificar nuestra economía, son todo valor agregado, tienen un alto potencial internacionalizados, por lo tanto generan divisas, y la generación de divisas es uno de los grandes problemas, entonces nosotros además de ser trabajadores de la cultura, podemos como industrias culturales ser parte de la solución a los grandes problemas de nuestro país".

A su turno, la presidenta del Consejo Federal de Cultura y secretaria de las Culturas de La Rioja, Patricia Herrera, recordó que “ese 20 de abril decidimos reunirnos de manera concreta con cada una de las asambleas y diálogos que de alguna manera en forma remota o presencial consolidamos porque el diálogo era la instancia que pensábamos discutir”.

“Estuvimos en Misiones, en Chaco, consolidamos una agenda cultural en Catamarca en la Fiesta del Poncho, magnífica por su apuesta y su propuesta que nos reunía a todo el país; luego en la Feria del Libro de La Rioja las diez provincias estuvieron presentes y luego también en Jujuy con una Fiesta de la Pachamama pudimos encontrarnos y discutir esa apuesta que había empezado un 20 de abril que de alguna manera nos hacía reflexionar que teníamos esa oportunidad de acortar las distancias, de generar las postas culturales en donde las artesanías, el sector editorial, las expresiones artísticas, la combinación de lenguajes eran parte de una programación efectiva”, destacó. “La cultura tiene esa capacidad transformadora, de generar el consenso social y por supuesto además de ser un eje de desarrollo económico. Esto no es algo menor porque son ejes que de alguna manera reúnen a cada uno de los desarrollos que cada provincia va apostando junto a todo el circuito del Estado porque el Estado tiene esa manera de pensarse hoy en el Norte Grande”, sostuvo.

Además, consideró que “este diálogo que reúne esta diversidad cultural promueve acciones que nos ayudan a entendernos en un formato mucho más amplio, en donde las industrias culturales son el eje de esta proyección económica y social porque también marcamos distintos momentos de trabajo. Entendemos la cultura como trabajo en comunidad, como inclusión e identidad, como patrimonio y desde ese lugar nos acentuamos en cada uno de los diálogos, donde ha sido una permanencia para efectivizar nuestras acciones con todo el Norte Grande y hacia el resto del país”.

“Tenemos muchos desafíos de aquí en más. Pensamos en una proyección que promueve una agenda que nos permita crecer y también generar una ampliación a los países cercanos y, por qué no, a conquistar nuevos lugares, nuevos espacios, nuevos puntos también para nuestro desarrollo del país. Queremos que todos/as seamos parte de esta transformación y por supuesto generar en cada encuentro el compromiso que nos reúne a cada uno de los gestores/as que representan a este ámbito del Estado pero que hoy forman parte de una agenda sólida y constructiva”, finalizó Herrera.

A su turno, el presidente del Consejo Norte Cultura y secretario de Cultura de Jujuy, Luis Medina Zar, remarcó que “hoy es necesario que desde el Consejo Federal trabajemos fuertemente por la ley de de Cultura del Consejo Federal que me parece muy importante. Queremos seguir fortaleciendo todas las industrias culturales en este corredor que se viene armando desde hace tiempo que surgió de la misma manera que decidimos empezar a reunirnos y a trabajar en consonancia las diez provincias, empezamos con este corredor que por ahí lo teníamos en el papel y no sabíamos cómo terminar de darle forma, le buscamos la vuelta, empezamos con algo concreto”.

“Quiero destacar la importancia de estar juntos hoy compartiendo y la importancia de lo que va a salir no solo de nosotros sino de ustedes que son los gestores culturales y son los que están en la cancha día a día y tienen la responsabilidad a flor de piel. Ese trabajo y lo que se va a trabajar en cada uno de los foros para nosotros es muy importante, nos acompaña y nos ayuda a seguir armando el proyecto que venimos generando”, señaló.

Por último, Medina Zar agradeció “a todos mis compañeros por el trabajo que se viene realizando y convencidos de que reunirnos es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito”.

Presencias

Estuvieron presentes el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco Romero; la vicepresidenta del organismo, Gladis Cristaldo; y el vocal, Alfredo Germignani. Asimismo estarán la viceministra de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso; la directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Ariela Peretti; el secretario de Coordinación del Consejo Federal de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, Gustavo Romero; el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap; el presidente de Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero; el subsecretario de Cultura de Formosa, Jorge Santander; el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Basterra; la secretaria de Cultura de La Rioja, presidenta del Ente Cultural NOA y presidenta del Consejo Federal de Cultura, Patricia Herrera; el secretario de Cultura de Jujuy, Luis Medina Zar; el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; el secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur; el subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, Juan Leguizamón; el director de Acción Cultural de Tucumán, Salvador Díaz; el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Catamarca, Roberto Brunello; y la diputada provincial y ex presidenta del Instituto de Cultura de Chaco, Mariela Quirós.

La Expo Norte Grande Chaco se realizará hasta el domingo 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia. En todas las jornadas habrá diversas actividades culturales, productivas y artísticas.

