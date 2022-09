/ / SÁENZ PEÑA: ROBAN NEUMÁTICOS NUEVOS VALUADOS EN MÁS DE 14 MILLONES DE PESOS, TRAS ROMPER VIDRIERA A MARTILLAZOS

El importante atraco fue perpetrado en la madrugada de este viernes en un local comercial y galpón de atención integral a camiones y colectivos, ubicado a la vera de Ruta Nacional Nº 16; a 500 metros de la Rotonda de acceso a Presidencia Roque Sáenz Peña.

"Nosotros somo distribuidores mayoristas de neumáticos Bridgestone y también llantas y accesorios para camiones y colectivos. Son productos bastante caros, van de los 300 mil pesos cada uno el más barato. Con un martillo de grandes dimensiones le pegaron varios minutos a las puertas de Blindex que tenemos al frente, hasta que las rompieron y después ingresaron. Habrá sido muchos para cargar toda la mercadería y seguramente se movilizaban en un camión", afirmaron desde la empresa.

Agregaron que si bien no tienen personal de custodia durante la noche, hay cámaras de seguridad en el sector y la Policía está trabajando en ese aspecto con el material fílmico. "Vinieron a robar en camión porque llevar esa cantidad de cubiertas en camionetas implica utilizar 8 o 10 vehículos como mínimo. El frente del negocio queda iluminado toda la noche pero nadie vio ni escuchó nada. Algo de la mercadería teníamos asegurada pero no se cuanto va a cubrir el seguro, estamos viendo de cuanto es la póliza pero todavía no terminamos de hacer el recuento de los faltantes entre cubiertas y otros artículos que hasta el momento suman más de 14 millones de pesos. Durante la tarde de este viernes vamos a ampliar la denuncia con el total de daños", remarcaron. "Es la segunda o tercera vez que nos roban", lamentaron finalmente.

Periodismo365