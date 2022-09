/ / SE VIENEN LOS FIDEOS DE GRILLO: UNA FUENTE ALTERNATIVA DE PROTEÍNAS QUE YA SE INVESTIGA EN ARGENTINA

“Ya hicimos panificados, barras de cereales y logramos elaborar pastas que cuentan con más de un 20% de proteínas”, afirman los investigadores. Estos insectos son capaces de aportar también muchas vitaminas, minerales y ácidos grasos. Aun no hay legislación en Argentina, pero INTA e INTI vienen trabajando en el desarrollo de alimentos. Los fideos de grillo poseen un contenido de proteína cercano al 60% —los cereales tienen alrededor de un 15%— y también aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Hay más de 2.000 especies de insectos que sirven de alimento a personas de todo el mundo.

“Tanto el consumo como la producción de grillo tienen características atractivas. Son muy versátiles. Se pueden procesar e incorporar como polvo en distintos productos como barras de cereal, panificados y fideos, para mejorar sus propiedades nutricionales”, destacó Julieta Di Meglio, egresada del Máster Internacional en Tecnología de Alimentos —MITA, de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y de la Universidad de Parma, Italia—, al sitio de divulgación científica, Sobre La Tierra.

CRÍA Y REPRODUCCIÓN

En referencia a la cría y reproducción, estos insectos se pueden alimentar de diversos sustratos y prácticamente transforman todo lo que consumen en biomasa. “Crecen muy rápido, ocupan poco espacio, consumen poca agua y alimento, y emiten muy escasos gases de efecto invernadero”, destacó Gabriela Gallardo, directora del trabajo de Di Meglio e investigadora en el Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA.

LEGISLACIÓN

Actualmente, ni el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria —SENASA—, ni el Código Alimentario Argentino —la legislación que regula a nivel nacional la comercialización de todos los alimentos, las bebidas y los aditivos alimentarios— contemplan la cría, la faena, la comercialización o el consumo humano de insectos.

