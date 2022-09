/ / (videos) SÁENZ PEÑA: IMPUTARON POR APOLOGÍA DEL CRIMEN A UN AGRICULTOR QUE AMENAZÓ DE MUERTE A CRISTINA KIRCHNER

Así lo dispuso el fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad. El requerimiento de instrucción judicial apunta a Daniel Mosdien, un productor agropecuario de Santa Sylvina que fue filmado mientras aseguraba que iba a matar a Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que manipulaba dos armas de fuego.

El fiscal también pidió que se lo cite a indagatoria, que se realice el análisis respecto de la legalidad de las armas que aparecieron en el video y si Mosdien es legítimo usuario. Finalmente, se pidió que se le realice un examen psicológico.

Cabe recordar que Mosdien se hizo famoso pocas horas después de que Fernando Sabag Montiel gatillara dos veces un arma cargada a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta mientras la mandataria firmaba autógrafos a la salida de su casa, en el barrio de la Recoleta.

¿Cómo se hizo conocido Mosdien? A través de un video que se viralizó en las redes sociales y servicios de mensajería. Ahí se lo puede en estado de ebriedad, manipulando un revólver y una pistola, mientras aseguraba que sí él hubiera estado en el lugar de Montiel la hubiese matado a la vicepresidenta sin problemas.

“Si a mí me hubiesen pagado, yo la mato. La cago matando, no voy andar jodiendo, pero que me paguen primero”, dijo mientras gatillaba un revólver calibre .38. Y no sólo eso, también se dedicó a explicar con qué tipo de arma debería haber ejecutado a Cristina Fernández de Kirchner: “Tiene que ser revólver, no pistola, hermano. Que sea un revolver, así como éste”. Tras la viralización del video, Mosdien salió a pedir disculpas asegurando que lo hizo en un momento en el que había tomado bebidas alcohólicas. “Jamás se me hubiese ocurrido hacer algo así, sólo fue en joda”, sostuvo.

Sin embargo, su pedido de disculpas no impidió que la justicia federal actúe. El fiscal Amad presentó un requerimiento de instrucción ante el juez Aranda para que se lo investigue a Mondien por lo que dijo y mostró en el video que tomó estado público.

“Esta Fiscalía advierte que se estaría en presencia de un hecho, en que el fuero de excepción sería susceptible de actuar, toda vez que, el mismo expone, a un sujeto que mediante un dispositivo informático (teléfono celular), registró un video, donde exhibe armas de fuego, que hasta el momento no se sabe, si son de su propiedad y en su caso, si estaría autorizado a tenerlas y/o portarlas, y que realiza una reseña de como tendría que habérselas utilizado para atentar contra la vida de un funcionario público nacional, poniendo especial atención, en que el video fue viralizado por la aplicación WhatsApp, tornándose masiva e indiscriminada su reproducción, lo cual lo hizo más que público, es decir ha trascendido la esfera de su intimidad, por lo que, la situación fáctica que dio inicio a estas actuaciones, se tipificaría en el delito de apología del crimen e incitación a la violencia colectiva y abuso de armas, aspecto este que aconseja instar la acción penal pública”, sostuvo el fiscal en el requerimiento al que tuvo acceso LITIGIO.

Además de solicitar que se lo cite a indagatoria y que se le realice un examen psicológico, Amad pidió al juez que se solicite información a la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), sobre si las armas de fuego que aparecen en el video (pistola marca Bersa, modelo Thunder 22, calibre 22 RL y revólver marca Tanque, calibre 38 largo), poseería la debida registración, en caso positivo, informe quien sería el titular del mismo, como así, si sería legítimo usuario con credencial vigente. Asimismo, informe si Mosdien tiene registrada a su nombre armas de fuego, en caso positivo, ponga en conocimiento si sería Legítimo Usuario, si tendría vigente las respectivas credenciales y todo otro dato de interés para la causa.

