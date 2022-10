/ / SÁENZ PEÑA - BRUTAL ASALTO Y PALIZA A UNA DOCENTE: HACÍA "DEDO" PARA IR A TRABAJAR. "TENGO FISURADA UNA COSTILLA"

"Después de lo que me pasó pensé seriamente en renunciar a mi trabajo en la docencia, pero tengo hijos y familia que tienen que comer, así que tengo que hacer un sacrificio y viajar a diario 40 kilómetros ida y vuelta. Casi me matan a golpes a plena luz del día. Me salvaron los vecinos", explicó la docente bibliotecaria a Periodismo365.

Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que una docente Bibliotecaria de 37 años de edad, domiciliada en nuestra ciudad, denunció en Comisaría 5º que en el mediodía de ayer estaba caminando haciendo "dedo" a la vera de la Ruta Nacional Nº 16 hacia la Rotonda de Rutas 16 y 95, cuando a la altura de calle 14 fue sorprendida por dos peligrosos delincuentes que a plena luz del día y a cara descubierta la atacaron y golpearon para robarle el celular que llevaba en un bolsillo de su chaquetilla de Bibliotecaria. La docente explicó que los ladrones se movilizaban en una motocicleta de 110 cc., color negro

La víctima detalló a Periodismo 365 que todos los días hace el mismo recorrido "porque soy bibliotecaria en un Colegio Secundario de un pueblo cercano y tengo que hacer "dedo" porque no me alcanza el sueldo. Pero ayer cuando me iba a trabajar pasado el mediodía, dos delincuentes mayores de edad me interceptaron en una moto, bajó el acompañante y salí a correr pero me dio una fuerte patada en la pierna derecha y caí al suelo. Ahí forcejeamos porque me resistí a que me asalten y ya en el suelo el ladrón me pegó fuertes golpes en la zona abdominal y de las costillas mientras yo gritaba desesperada pidiendo auxilio. El delincuente me robó el celular pero al intentar levantarme me pegó otra fuerte patada, esta vez en la cadera dejándome tirada y huyeron. Ahí salió una una señora que tiene una quiniela gritando que 'le robaron a la maestra', entonces los vecinos los siguieron pero los ladrones se perdieron en el Barrio San Cayetano. Una señora que tiene una quiniela me dio una silla y agua, y llamó al 911. Después fui a la Comisaría 2º donde no me tomaron la denuncia y me fui a la Comisaría 5, ahí sí pude hacer la denuncia", afirmó.

La preocupada mujer agregó que "como tenía fuertes dolores me fui a una clínica, me hicieron estudios y el médico me confirmó que como consecuencia de la feroz golpiza tengo una costilla fisurada. Ahora estoy de licencia pero como soy suplente tengo que ir lo mismo a trabajar lo antes posible", lamentó finalmente.

