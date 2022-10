/ / SÁENZ PEÑA - ESTABAN DURMIENDO Y LOS DESVALIJARON: "MEDIO MILLÓN DE PESOS NOS CUESTA COMPRAR TODO DE NUEVO"

"Estábamos durmiendo en la planta alta de nuestra vivienda en el Barrio 713 Viviendas. De madrugada varios delincuentes ingresaron por el garage y desvalijaron totalmente lo que había en la planta baja de la casa. Reponer lo robado nos cuesta medio millón de pesos", afirmó la damnificada en una entrevista realizada por Radio Universidad.

1 motocicleta marca Motomel Sirius, de 200 cc., color negra y azul, valuada en $300.000

1 Bomba de agua 1/2 HP $10.000

1 Bicicleta Mountain Bike Firebird $120.000

1 Parlante bafle potenciado $150.000

1 Mochila $4000

La preocupada mujer ya entre lágrimas y acongojada por la impotencia, reveló a Radio Universidad que es la segunda vez que le entran a robar en su domicilio y que viven a 3 o 4 cuadras de Comisaría 3º. "En el sector hay cámaras de seguridad ciudadanas del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero ayer fuimos al Centro de Monitoreo municipal que funciona en la Dirección de Tránsito y nos dijeron que las cámaras no funcionan porque les robaron todo el cableado. Así que ahora estamos esperando los resultados del trabajo policial ya que hicimos la denuncia en Comisaría 3º y no perdemos las esperanzas de recuperar nuestras cosas. Lamentablemente también perdimos nuestro único medio de movilidad y solamente agradezco que los delincuentes no nos hicieron daño y esperemos que no vuelvan otra vez a robarnos. Los vecinos no quieren involucrarse, todos tenemos temor de los malvivientes que andan siempre drogados y son peligrosos entonces no se puede seguir viviendo así. Seguramente habrán tenido algún vehículo de apoyo para llevarse tantas cosas", remarcó, a la vez que compartió su lamentable experiencia en redes sociales.

