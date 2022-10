/ / SÁENZ PEÑA - LAMENTABLE: ROBAN LAS RUEDAS DE AUTOS DE DOCENTES MIENTRAS DABAN CLASES EN UNA ESCUELA

Los maestros se encontraban trabajando dando clases durante la mañana de este martes, sin percatarse que a plena luz del día varios delincuentes ingresaron al predio de la Escuela saltando las rejas perimetrales y les robaron dos ruedas completas, una a cada vehículo estacionado allí. "No puede ser que mientras estamos trabajando dando clases, a los pocos metros nos estén robando a los maestros. Había más vehículos. A otro auto le aflojaron totalmente las ruedas para también llevarlas pero justo alguien los habrá visto y no pudieron robar todo eso. A nosotros esto nos causa un daño enorme, no tenemos seguridad para trabajar y el sueldo del docente es muy bajo. Cómo hacemos ahora para reponer las ruedas completas con llanta y todo, con el altísimo costo que tienen", lamentó una fuente consultada por Periodismo365.

En ese contexto, dos maestros de la Escuela Primaria E.E.P N°990, ubicada en calle 18 entre 21 y 23 del Barrio 713 Viviendas; denunciaron penalmente en Comisaría 3º que ingresaron a trabajar al establecimiento educativo a las 07.00 para salir a las 12.00 horas.

Sin embargo a la hora de salida, al acercarse a sus vehículos se encontraron con un panorama desolador ya que dos de ellos estaban sin ruedas en la parte trasera, detallando que eran de rodado 14. Además los maestros reclamaron al Municipio por el monitoreo en tiempo real de las cámaras de seguridad ciudadanas instaladas frente mismo a la Escuela.

"Alguien tiene que haber visto algo porque los ladrones saltaron las rejas perimetrales de la Escuela y entraron a robar. Después se fueron con las ruedas enteras completas. Para colmo no es la primera vez que sucede. La misma problemática también ocurre en un Colegio secundario que está al lado de la Comisaría 3º, donde roban ruedas, baterías y abren con barretas los baúles de los automóviles de los docentes. En esa zona hay muchos chorros, demasiados delincuentes y no entendemos qué funciones cumplen las cámaras de seguridad que pusieron en los postes de la calle, porque aparentemente ahí están de adorno. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto porque no podemos seguir trabajando así", reclamaron otros colegas docentes que además reflejaron el ilícito en redes sociales. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, en la causa por "Supuesto Robo".

Periodismo365