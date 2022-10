/ / SÁENZ PEÑA: PELIGROSO PRESO SE ESCAPÓ CAMINANDO DESCALZO DE UNA COMISARÍA. LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES LO DETUVO

Un peligroso detenido acusado de asesinar a un hombre a hierrazos en la cabeza en un barrio de Presidencia Roque Sáenz Peña, se escapó caminando en la tarde de este domingo desde Comisaría 3º donde estaba alojado. La familia de la víctima fatal expresó suma indignación con efectivos de esa Comisaría. "No nos avisaron nada, intentaron tapar que se fugó el asesino de mi hermano. Nos enteramos por comentarios de los vecinos y cuando fuimos a preguntar en la Comisaría 3º nos negaron todo, diciendo que era mentira. Pero más tarde un alto jefe policial nos confirmó que el acusado por el crimen de mi hermano Adrián Tito Jercovich, efectivamente se había fugado caminando de esa Comisaría. No puede ser, no puede estar pasando esto en Sáenz Peña. Estamos totalmente conmocionados y ofuscados. Por suerte fue recapturado", expresó Miriam Jercovich, hermana de la víctima del feroz homicidio ocurrido hace dos años. Curiosamente, el evadido ya recapturado fue alojado nuevamente en Comisaría 3º de nuestra ciudad.

En esas circunstancias, se montó un megaoperativo con todo el personal y recursos disponibles poniendo en alerta a todas la unidades en circulación y también a las Divisiones que realizan controles ruteros, más las Comisarías de localidades del centro del Chaco para lograr la recaptura del evadido.

A las 19.00 horas se llevó adelante un procedimiento en calle 12 y 53 del Barrio Sáenz Peña con datos precisos que detallaban que Cabral vestía campera deportiva de color rojo, pantalón de jean azul gastado y estaría descalzo. Con esta información se organizaron tres grupos de trabajo desplegados en varios patrulleros de la División Investigaciones Complejas, aunque ya se habían realizado recorridas y búsquedas en los distintos puntos de la ciudad -en domicilios donde el prófugo tendría familiares y allegados- hicieron numerosos operativos en los barrios Santa Mónica, Villa San José, Nuevo y Milenio, los que arrojaron resultado negativo.

Continuando con las tareas de calle mediante datos aportados se logró tomar conocimiento de buena fuente, que el prófugo Cabral habría sido visto en inmediaciones del barrio Sáenz Peña de esta ciudad. Para ello se alertó a los demás móviles realizando así un operativo cerrojo en este lugar, donde al estar transitando calle 55 y calle 12, se logró divisar a la distancia que en la esquina de calles 53 y 12 se hallaba un grupo jóvenes, y que entre ellos había uno que reunía las vestimentas que poseía Cabral al momento de la fuga.

Discretamente los efectivos avanzaron a pie hasta llegar al mencionado grupo de sujetos donde efectivamente se logró confirmar que estaba Cabral. Inmediatamente procedieron a la recaptura del mismo llegando al lugar demás móviles en apoyo.

El recapturado fue llevado hasta la División Medicina Legal donde se confirmó su identificación y datos personales, y luego fue alojado nuevamente en la Comisaría 3º, no resultado personal policial y terceros lesionados. Se contó con la presencia y colaboración de la supervisora de turno Comisario Mayor Adela Escalante y otros altos jefes policiales.

Mirian Jercovich, hermana de la víctima del alevoso crimen; explicó a Periodismo365 que a Adrián Tito Jercovich "lo asesinaron a hierrazos en la cabeza y con total sangre fría el 15 de Noviembre de 2020. Para el 17 de octubre están previstos los alegatos y luego ya esperamos la sentencia. Rogamos a la Justicia saenzpeñense que sea este año antes del inicio de la feria judicial. Ahora, hoy, toda nuestra familia esta absolutamente indignada porque la Policía no nos avisó de la fuga del acusado por el crimen de mi hermano. Ese preso es muy peligroso porque está acusado de un crimen con alevosía ya que a mi hermano lo asesinaron a hierrazos y este sujeto es uno de los acusados. Nos enteramos de su fuga por comentarios de terceros y ahí fuimos urgente a preguntar a la Comisaría 3º donde Cabral estaba alojado, pero los policías de guardia nos negaron todo. Nosotros igual seguimos averiguando y más tarde un integrante de la misma Policía nos confirmó que efectivamente Cabral se había escapado caminando de la Comisaría. Ahora que fue recapturado esperamos los alegatos pero estas barbaridades no tienen que volver a pasar. Esto nos perturbó a toda la familia y ahora estamos con mucha desconfianza en la custodia policial. Esperemos que no vuelva a pasar y que se haga Justicia", remarcó finalmente Mirian Jercovich en contacto con Periodismo365.

Periodismo365