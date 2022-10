/ / SALUD MENTAL: CHACO ES SEDE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DE SUICIDIO

Con la presencia de autoridades nacionales y de la región, este lunes 24 y martes 25, la provincia es sede del Encuentro Regional de Abordaje Integral de la Problemática de Suicidio. El evento, que tiene lugar en el salón Montecarlo del hotel Amerian, forma parte del Ciclo de Encuentros Regionales y de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental.

Durante la apertura, Centeno agradeció el acompañamiento de las autoridades nacionales, destacó la labor en Chaco de instituciones como UNICEF, y en particular remarcó las políticas públicas que permitieron “poner a la salud mental en la agenda provincial”. En esa línea, recalcó la decisión tomada en 2020, y “que fue una medida muy importante para la provincia”, de la conformación de la Mesa Intersectorial del Suicidio.

También forman parte del encuentro, directores de Salud Mental de las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones; Josefina Bittel, Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Chaco; y Diego Collantes, Director de Salud Mental del Chaco.

Mesa Intersectorial y Protocolo de prevención, abordaje y posvención

Centeno resaltó que la conformación de la Mesa Intersectorial del Suicidio permitió convocar a otros sectores, entendiendo que “se trata de una problemática de salud pública, pero no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino de diversos organismos”.

Asimismo, remarcó que “la Mesa se conformó de esa manera, entendiendo que es una problemática de salud pública que necesita del convencimiento de todos los sectores para poder abordarla”. En una especie de cronología la ministra recordó que la Mesa comenzó a trabajar con la Defensoría General, el Poder Judicial, los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social y Educación y diversas asociaciones que abordan la temática. “Se logró la publicación del Protocolo de prevención, abordaje y posvención del suicidio, donde la provincia tiene ya pensadas las herramientas y acciones sistemáticas para avanzar en esta problemática”, remarcó.

En su alocución a los presentes, Centeno enfatizó su convencimiento en cuanto a que la Salud Mental es una prioridad política en la agenda provincial y nacional. “Tenemos una hoja de ruta y un norte y la importancia de un Ministerio de Salud de la Nación que viene a apalancar eso que ya escribimos”, expresó. A su vez, adelantó que el “desafío superior y que es muy grande” consiste en “consolidar equipos, hacia dónde vamos y qué queremos, y saber transmitirlo a la comunidad”.

La funcionaria ejemplificó que “no se trata de detectar un pibe o una piba que tenga ideación suicida, se trata de ver cómo ese pibe o esa piba se inserta en el núcleo familiar, en su barrio y circunstancias, y ver cómo trabajamos comunitariamente en su entorno”.

Alcance social y comunitario

En la misma línea, el director de Salud Mental del Chaco, Diego Collantes, aportó que la problemática del suicidio es una cuestión que no se limita a lo que podría ser detectar a una persona en riesgo, sino que tiene que ver con cuestiones de alcance social. “No podemos pensar a los casos de suicidio por fuera de lo que eso genera en el entramado social, familiar, comunitario”, expresó.

“En ese punto, el Estado juega un rol como garante, no solamente de acciones asistenciales y de cuidado, sino, sobre todo de visibilización, de contención y de acompañamiento”, narró y explicó que esto se relaciona no solamente con lo sanitario, sino con pensar la lógica de la inclusión de manera integral. “Es fundamental este razonamiento al momento de pensar estrategias para incidir en las tasas de suicidio, de autolesiones o de intento de suicidio, consumado o no, tenemos que ir por esa vía”, acotó y a su vez celebró el acompañamiento de las autoridades de Nación en pos de “pensar las estrategias de manera federal y al Estado como garante de los derechos de las personas”.

Agenda

Durante la agenda de trabajo del Encuentro Regional, las y los representantes de Salud Mental aprovecharán el contacto con sus pares y socializarán las prácticas locales de las provincias de la región.

Chaco compartirá su experiencia de abordaje territorial con perspectiva intercultural en la comunidad Qom y las demás provincias de la región expondrán sus propias experiencias locales. También se debatirán los aspectos principales de la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio y la implementación del Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio. Además, se brindará una capacitación para el abordaje en los medios y las claves para una comunicación responsable.

