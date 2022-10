/ / (videos) ALERTAN QUE RUSIA MOVILIZÓ SUBMARINO NUCLEAR CON EL "ARMA DEL APOCALIPSIS"

El "Arma del Apocalipsis" es el submarino ruso que puede crear un tsunami radioactivo.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte emitió un alerta a través de una nota de inteligencia porque ha detectado que el submarino nuclear ruso K-329 Belgorod ha empezado a movilizarse. La advertencia no es menor, puesto que esta nave lleva el "Arma del Apocalipsis", el misión nuclear Poseidón. Según el diario italiano La Reppubblica, este nuevo submarino fue botado en julio y comenzó a desplarse en el Ártico luego de las sospechas de sabotaje del gasoducto Nord Stream.

La interpretación y el temor que tiene la OTAN ahora es que el submarino ruso realice pruebas con el supertorpedo, un arma nuclear que tiene la capacidad de desplazarse hasta 10 mil kilómetros bajo el agua. Esto provocaría, a su vez, la posibilidad de desatar una explosión cerca de la costa, lo que provocaría a su vez un tsunami radioactivo. Una ola que podría destruir una ciudad como Nueva York.

El “Arma del Apocalipsis” fue presentada en 2018 por Rusia. Tiene 184 metros de eslora y 15 de manga. Puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua. Estiman que puede pasar hasta 120 días sin regresar a la superficie.

