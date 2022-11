/ / SE CONFIRMÓ EL PRIMER CASO DE VIRUELA SÍMICA EN EL CHACO

Se trata de un paciente con antecedentes de viaje a Buenos Aires y Bariloche, que se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo aislamiento al igual que su contacto estrecho. La transmisión puede producirse por contacto directo con las lesiones en la piel de la persona enferma, especialmente contacto sexual, o bien por contacto con objetos contaminados como ropa, sábanas, toallas, etc.

El primer caso chaqueño se trata de un paciente inmunocomprometido de 59 años, con antecedentes de viaje a la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Bariloche, quien se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo aislamiento domiciliario junto a un contacto estrecho, de acuerdo al protocolo establecido. La confirmación se dio tras la toma de muestra en el Hospital “Julio C. Perrando” de Resistencia, que fueron enviadas al Laboratorio “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Los casos están concentrados en la región centro, en grandes conglomerados urbanos. La enfermedad es una zoonosis viral, y entre sus principales síntomas se encuentra erupción en la piel, dolor de cabeza, inicio súbito de fiebre (más de 38,5°), dolores musculares, dolor de espalda, cansancio e inflamación de ganglios.

La transmisión de la enfermedad se da persona a persona, a través de un contacto cercano con las lesiones y mucosas de una persona enferma; por compartir objetos contaminados, o a través de secreciones respiratorias de corto alcance (gotas). Tiene un período de incubación de 4 a 21 días.

Frente a la presencia de síntomas sospechosos, las personas deben consultar a los establecimientos de salud más cercanos para un diagnóstico precoz y oportuno, no concurrir al trabajo y/o eventos sociales, y deberá implementar medidas de protección como uso correcto de barbijo, ventilación de ambientes y distanciamiento social. Un diagnóstico temprano nos permite evitar nuevos contagios, incluso dentro de los grupos familiares.

Medidas por riesgo de contacto

Contactos que hayan tenido una exposición de riesgo “alto” deberán entrar en seguimiento diario por 21 días para identificar el posible comienzo de síntomas compatibles o evitar contacto con personas vulnerables. Riesgo “medio”, tendrán seguimiento diario por 21 días para identificar el comienzo de los síntomas. Riesgo “bajo”, no deberán tomar medidas especiales. Los contactos, independientemente del nivel de riesgo no tienen indicación de aislamiento en el momento actual mientras no presenten síntoma de la enfermedad.

Recomendaciones para la población

• Evitar el contacto estrecho directo con casos confirmados y con personas que tengan síntomas compatibles, aunque no tengan todavía el diagnóstico confirmado.

• Cualquier persona que tenga contacto estrecho directo con las lesiones en piel o mucosas de una persona con viruela símica -especialmente contacto íntimo o sexual, o con la ropa o utensilios utilizados por personas enfermas- puede contraer viruela símica. La autoprotección incluye evitar el contacto físico y/o respiratorio con un caso sospechoso, confirmado o con síntomas compatibles.

• Las personas con diagnóstico confirmado deben permanecer aisladas hasta que todas las costras de las lesiones se hayan caído. Quienes puedan haber estado en contacto con un caso confirmado o haber participado de alguna actividad de alto riesgo deben:

• Automonitorear sus síntomas, para poder detectar de manera temprana si aparecen las lesiones características durante 21 días desde la última exposición.

• Evitar el contacto con personas gestantes, niños o niñas o personas inmunocomprometidas ya que estas personas tienen más riesgo de padecer enfermedad grave.

• Toda persona que presente síntomas compatibles (aunque sean pocas lesiones) debe evitar tener contacto estrecho con otras personas -incluyendo el contacto sexual- y realizar tempranamente la consulta con el sistema de salud para evaluación clínica y epidemiológica.

• El uso de preservativo puede disminuir el riesgo de transmisión evitando el contacto directo con lesiones en las mucosas vaginales, anales u orales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que NO previene la transmisión de la viruela símica, ya que la infección se puede adquirir a través del contacto con lesiones en otras partes del cuerpo.

• Se recomienda usar siempre preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

• Los convivientes con una persona con diagnóstico de viruela símica deben: evitar compartir vasos, ropa, sábanas, toallas, cubiertos, vasos, platos, mate, etc. Evitar el contacto cara a cara a menos de 1 metro, sin utilizar barbijo.

• Actualmente la transmisión por contacto estrecho durante las relaciones sexuales es la principal vía de transmisión del virus. Por lo tanto, todas las personas que mantengan relaciones sexuales con una o más parejas sexuales nuevas, múltiples u ocasionales deben automonitorear sus síntomas durante 21 días, para poder detectar de manera temprana si aparecen las lesiones características.

Periodismo365