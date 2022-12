/ / ALBERTO FERNÁNDEZ MOSTRÓ SU APOYO A CFK: "HA SIDO CONDENADA UNA PERSONA INOCENTE"

El presidente apuntó contra la Justicia y se solidarizó con la vicepresidenta. A su vez, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que se trata de una decisión judicial “insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica”.

“Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Además, el mandatario agregó que no puede “dejar de conmoverse por la sentencia condenatoria” contra su compañera de fórmula y opinó que “es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso” y “en el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho”.

“En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso”, señaló.

“Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, concluyó.

El jefe de Estado se sumó a las voces del oficialismo que salieron en las redes sociales a cuestionar el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 y a respaldar a la ex mandataria nacional, que recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, también se refirió a la condena y dijo que se trata de una decisión judicial “insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica”.

“Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra Cristina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas”, manifestó Eduardo “Wado” de Pedro.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó en su cuenta de Twitter: “Mi más enérgico rechazo a la sentencia condenatoria contra la compañera @CFKArgentina. Así como quisieron proscribir a Perón, ahora proscriben a Cristina. Pero -como muchas otras veces en la historia- subestiman a nuestro pueblo”.

“No hay dudas sobre la inocencia de Cristina, víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción”, consideró el titular de la AFI, Agustín Rossi.

FUENTE Y FOTOS: Los Andes