/ / EN TODO EL PAÍS LA CADENA CETROGAR ESTÁ CERRADA POR UN HACKEO MASIVO

Hace casi una semana Cetrogar sufrió un hackeo, todavía no recuperó su sistema operativo y llueven las quejas de los clientes. Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que el pago de sueldos de los empleados está asegurado porque se realiza a través de una empresa tercerizada. Sin embargo él o los hackers habrían pedido a la empresa chaqueña un "rescate" de 5 millones de dólares para reactivar y normalizar el sistema operativo. La empresa hace 14 años compró un servidor propio que estaría ubicado en Canadá y allí está guardado todo el movimiento comercial de la empresa. En ese contexto una delegación ya habría viajado a Estados Unidos para contratar a un especialista que por mucho menos dinero pueda solucionar el grave problema. Trascendió que con este hackeo las pérdidas diarias de Cetrogar superaría el millón y medio de dólares.

Como los secuestros exprés durante el 2001 y 2002, la semana pasada se produjo un boom de secuestros virtuales, más elegantemente llamados "ransomware". Se hackea el sistema y/o la base de datos de una empresa importante, se pide rescate a pagar en criptomonedas, y luego se resuelve con los propios empleados de ciberseguridad o cediendo a la extorsión. Como anticipó Minuto de Cierre la semana pasada, hubo un intento frustrado con ARSAT, como también cortes puntuales y de pocos minutos que sufrió Mercado Pago, la billetera virtual líder del mercado.

Sin embargo, no fueron los únicos. Entre los especialistas en tecnología circulan por lo menos tres casos más: una importante empresa de telecomunicaciones, el Automóvil Club Argentino y la cadena de electrodomésticos Cetrogar. Este último caso se vuelve inocultable, debido a las recurrentes quejas en redes sociales. Algo entendible considerando que la cadena nacida en los ´80 en Chaco tiene actualmente alrededor de 100 locales en todo el país.

El hecho es grave porque el incidente ocurrió el viernes de la semana pasada (algunos dicen el jueves) y todavía no fue solucionado. La queja más recurrente es que no se entregan compras ya realizadas, lo que genera el previsible enojo y fastidio por parte de los usuarios. Algunos inclusive hablan de no comprar nunca más en Cetrogar.

La cadena de electrodomésticos directamente no tiene sistema operativo, a pesar de que van por lo menos cuatro días del hackeo. Los clientes que, sin enterarse del tema, van a Cetrogar, reciben por sus compras facturas hechas a mano, lo que puede generar problemas con futuras garantías e inclusive evasión fiscal. "No se puede creer la falta de profesionalidad e inversión de ciberseguridad en una empresa que creció tanto desde la salida de la pandemia", aseguró a Minuto de Cierre un especialista en estos temas.

Desde mediados del 2021, Cetrogar fue sumando locales que antes ocupaban Garbarino o Ribeiro. Sumado a una importante pauta publicitaria,la marca se fue haciendo conocida y su facturación creció. Con el incidente informático, retrocederá varios pasos, pues queda un daño importante sobre su imagen.

