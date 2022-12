/ / PREOCUPACIÓN POR FONDOS PROVINCIALES: PARA CAPITANICH, EL FALLO DE LA CORTE ES DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO Y CONVALIDA "ASIMETRÍAS HISTÓRICAS"

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, consideró este lunes que el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipables convalida "asimetrías históricas" pero además es "una sentencia de imposible cumplimiento" porque, dijo, el Estado debería endeudarse para acatarlo, mientras que aseguró que "responde a una estrategia de concentración del poder".

"La Corte resuelve, por un lado, fijar un índice antojadizo carente de fundamento técnico sobre la base de una medida cautelar y no de fondo", argumentó. Y por otro lado, apuntó, el dinero "no está contemplado en el Presupuesto 2023", por ende el Estado nacional "no tiene la partida" necesaria y debe recurrir en un incumplimiento de la ley de Presupuesto para cumplir la disposición de la Corte. Para el mandatario provincial, "la intromisión de la Corte Suprema en una cuestión que estaba resuelta" es un hecho "de gravedad institucional", y pidió entonces discutir "la particularidad de la ciudad de Buenos Aires".

Recordó que "pasó de ser un municipio en 1987 pasa a tener 1,4% de fondos coparticipables en 2003". Y que, al iniciarse la presidencia de Mauricio Macri, "ya le ponen 3,65% sin fundamento alguno" y, después, "frente a la protesta, la baja a 3,5% porque dice que es la transferencia de la seguridad pública". No obstante, subrayó que, con su fallo, el máximo tribunal le concede a la ciudad de Buenos Aires "180.000 millones de pesos más".

Así, "las asimetrías históricas ahora son convalidadas con transferencias automáticas", dijo Capitanich, que opinó que hay una "manifiesta parcialidad que responde a un proyecto político más claramente vinculado al PRO y Juntos por el Cambio".

En este punto consignó que, mientras los porteños tienen un "transporte público que es un privilegio", en el Norte Grande sale 76 pesos el boleto en promedio de colectivo, mientras "el presupuesto de seguridad pública de la Ciudad es 8 veces más que toda la provincia del Chaco". "¿Qué privilegio tienen los porteños?", sostuvo en este punto, tras cuestionar también los subsidios al gas, la electricidad y los fondos asignados para obras de saneamiento, cloacas y agua potable.

"Que no se hagan los porteños y sus dirigentes los pobrecitos, que no reciben nada. Muy por el contrario, son los que se apropian del excedente. Son los que tienen todas sus calles pavimentadas, porque durante más de 200 años le robaron al resto del país", remató.

Esto, subrayó, "provoca indignación porque nosotros tenemos que financiar con recursos propios", advirtió al señalar que las provincias defenderán su postura "con uñas y dientes". "Siento una enorme preocupación por el resto de los gobernadores que no forman parte de nuestro espacio y adhirieron a esta metodología, porque con su silencio en definitiva respaldan", expresó también.

Para el chaqueño lo que ha hecho el Gobierno de recusar a la Corte es "absolutamente esencial y gravitante para resguardar el federalismo". "Por eso planteamos la ampliación de la Corte Suprema, la federalización, la atomización de este poder omnímodo que responde a una estrategia que es la concentración del poder por grupos corporativos en base económica con concentración mediática, cooptación del poder judicial", remarcó sobre el proyecto del oficialismo que la oposición traba en el Congreso.

FUENTE Y FOTOS: Télam - Agencia FOCO