/ / LA SOCIEDAD RURAL PRESENTÓ UNA PROPUESTA A MASSA PARA BAJAR LAS RETENCIONES A LA MITAD

En el borrador, los ruralistas calcularon que la soja podría tributar un 15,8% y la carne vacuna 4,3%. Para este año, se estima que el Gobierno recaudaría U$S8.500 millones en derechos de exportación.

Luego de la reunión de hoy con autoridades nacionales, les manifestamos las necesidades de los productores nacionales para superar este momento crucial que vive la producción agropecuaria del país. pic.twitter.com/uuG7JdedgL — Sociedad Rural (@SociedadRural) January 20, 2023

Como se recordará, en la agenda de temas a discutir entre Gobierno y ruralistas no figuraban los derechos de exportación y tampoco la brecha cambiaria, dos cuestiones que preocupan al sector agropecuario. Para este año, la SRA estimó que el agro aportará en retenciones el equivalente en pesos a U$S 8.500 millones, con un rango de alícuotas que osciló entre 4,5% y 33%. En su propuesta, calcularon que las dos versiones del Programa de Impulso Exportador (PIE) tuvieron un costo fiscal de U$S 4.437 millones. Esta cifra corresponde a una mayor deuda del tesoro y los costos fiscales y de programas fondeados por el Estado.

“Con el mismo criterio que el gobierno impulsó el dólar soja 1 y 2, y en el marco de la sequía consideramos que es posible reducir en forma proporcional los derechos de exportación en un 52% en promedio a todas las posiciones del sector agroindustrial para la presente campaña”, señalaron en el documento presentado al Gobierno.

CUANTO COSTÓ EL “DÓLAR SOJA”

Por el primer ítem, calcularon que el Estado desembolsó U$S 3.995 millones, para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de $200 y $230 de las dos ediciones del “dólar soja”. En el caso del costo fiscal, el informe señaló que se calculó en base a la merma en la recaudación por retenciones que se generó por la caída del precio FOB ocurrida a partir de la puesta en vigencia de la medida.

“Inicialmente se estimaba recaudar $40.116 por tonelada y se terminaron recaudando $37.307 por tonelada. Esto implica una pérdida de $2.805 por tonelada vendida dentro del programa”, señalaron. Por último, estimaron en $21.760 millones el costo de los programas fondeados por medio del Decreto 567/2022.

FUENTE Y FOTOS: Infocampo