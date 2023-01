/ / SALUD MENTAL: ACCIONES Y ASISTENCIA DEL GOBIERNO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

Salud Pública destacó el fortalecimiento de la estructura sanitaria con los servicios disponibles y los distintos tipos de asistencias. Además, se mencionan las líneas telefónicas de la Guardia Remota que garantiza respuesta inmediata a la comunidad.

En este contexto, el gobernador Jorge Capitanich se reunió con la ministra de Salud Pública Carolina Centeno y la subsecretaria de Salud Comunitaria Josefina Bittel para evaluar la capacidad instalada de los dispositivos existentes que incluyen internación de pacientes con cuadros agudos y atención ambulatoria dentro de la red atención y cuidado, que abarca 2 Servicios de Salud Mental de 24 horas, 13 hospitales con equipos interdisciplinarios constituidos en el segundo nivel de atención, 7 dispositivos de abordaje comunitario en Salud Mental y 273 profesionales especializados en el sistema.

A su vez, analizaron la estructura sanitaria dando cuenta de los servicios disponibles en la Provincia para dar respuesta a las diferentes necesidades de la población en materia de asistencia en Salud Mental. Tal como lo establece la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, las internaciones de personas con cuadros agudos se realizan en el marco de Hospitales Generales en donde funcionan Servicios de Salud Mental que, tanto en Resistencia como en Sáenz Peña, cuentan con guardia activa con equipo interdisciplinario de salud mental las 24 horas.

Desde 2021 se han ejecutado obras de refacción a nuevo y ampliación de las instalaciones en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” ampliando la capacidad a 28 camas, como así también en el Hospital “4 de junio - Dr. Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña con ampliación a 14 camas en el nuevo Servicio de Salud Mental, próximo a inaugurarse en el mes de febrero.

Asimismo, durante 2022 se puso en funcionamiento la Guardia Remota en Salud Mental que garantiza la asistencia telefónica inmediata a la población las 24 horas los 365 días del año. Se trata de un espacio de escucha profesional confidencial que también facilita orientación a la comunidad y se organiza en dos franjas horarias: Línea de Emergencia Diurna todos los días de 8 a 20 horas (3624-618432) y Línea de Emergencia Nocturna todos los días de 20 a 8 horas (3624-814825) sumamente necesario para afrontar los desafíos del escenario actual en el que han cobrado mayor protagonismo las demandas por conductas de riesgo en la población joven lo cual también nos interpela como sociedad”, señaló la subsecretaria Bittel.

"Debemos generar espacios de alojamiento para las infancias y adolescentes que se vieron afectados por la incertidumbre de un escenario de pandemia que aún no termina y que afectó la capacidad de proyección a futuro. Comprender que el cuidado de la salud mental se genera con el compromiso de todos y todas y no sólo en las cuatro paredes de un consultorio es fundamental para que naturalicemos que está bien hablar de lo que nos pasa, para que el mundo adulto entienda que es importante escuchar sin juzgar y acompañar desde el cuidado y el respeto, para que todas y todos podamos ver que las condiciones sociales y económicas determinan también la salud mental de las personas y no sólo los grandes cuadros psicopatológicos”, resaltó Bittel.

En esa línea cerró: “En este sentido, la familia, la escuela, el barrio, los grupos de pares, el merendero, la iglesia o la canchita siempre se prestan como lugares privilegiados para fortalecer los lazos sociales y comunitarios y aportar al bienestar de nuestro pueblo, algo tan indispensable como valioso y necesario”.

Periodismo365