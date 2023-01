/ / (video) TRAGEDIA AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTA FE: 20 KILÓMETROS DE PECES MUERTOS EN UNA LAGUNA

Impactante mortandad de peces en el norte santafesino. Los motivos que explican el daño ambiental. Se resolvió no retirar la gran cantidad de peces muertos del norte santafesino

Ante la reiterada mortandad de peces en la laguna del Plata, en los departamentos del norte provincial Vera y Pintado, ocasionada por la sequía y las altas temperaturas registradas en la zona, el Ejecutivo santafesino, basado en los informes técnico-biológicos elaborados por la Dirección de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, comunicó que se ha resuelto no retirar los peces muertos en dicha laguna.

De los muestreos efectuados por personal competente surge que la laguna del Plata, que presenta habitualmente una profundidad de entre 100 y 150 cm, hoy se encuentra en el orden de los 30 cm. Según los análisis realizados, el oxígeno disuelto en el agua osciló entre 1.5 mg/l y 2. Mg/, mientras que la temperatura del agua fue de entre 35.5 °C y 36°C.

La reducción de los niveles hidrométricos genera la concentración de todos aquellos elementos químicos y biológicos propios del cuerpo de agua. Esto conlleva a que exista una mayor intensidad en todos los procesos ecológicos, principalmente de los procesos degradativos de la materia orgánica, lo que requiere adecuadas concentraciones de oxígeno disponible en el agua, afirmaron.

Este proceso de estrés, no solo de la laguna del Plata sino también de otros cursos del agua de la provincia, se viene intensificando como consecuencia de que la temperatura media diaria paulatinamente se fue incrementando, convirtiéndose así en uno de los factores de mayor relevancia para favorecer y aumentar el metabolismo oxidativo de los cuerpos de agua.

En el caso de la laguna del Plata, se detectó que la mortandad afectó 18 especies (entre ellas, lenguado, viejas del agua, corvina, sábalo, dorado, palometa, porteñitos, mandubé cucharon, raya, mojarra, dientudo, lisa y boga), representando los sábalos el 79% de la biomasa disponible.

Aun a la espera de los resultados de laboratorio de las muestras de agua tomadas en la laguna Del Plata, todos los elementos analizados indican que se está frente a un proceso natural y que no existirían agentes antrópicos causantes de la mortandad. Ratifica ello la gran cantidad y diversidad de especies de aves registradas en la zona.

En base a tales evaluaciones, se ha concluido que retirar los peces muertos sería generadora de daños ambientales, al interferirse sin justificación en un proceso que, pese a lo impactante, es natural, afectándose la cadena trófica del sistema.

Debe tenerse presente que los peces muertos constituyen el alimento de numerosas especies de bacterias, peces, crustáceos, aves y mamíferos, por lo que corresponde adoptar el criterio de mínima intervención a efectos de mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. Los procesos de descomposición bacteriana y hongos, así como de los saprófagos (dípteros, coleópteros y lepidópteros) viven de alimentarse de los cuerpos en descomposición.

Los ciclos de vida de estos organismos se ven acelerados por aumento de la temperatura y humedad. Todos estos artrópodos se vuelven a convertir en alimentos de otros seres vivos. El ciclo de los descomponedores está actuando a gran velocidad, lo que se evidencia en el avanzado estado de descomposición de los peces observados, estimándose que dicho proceso se extenderá, de mantenerse las actuales condiciones, por aproximadamente 2 o 3 semanas.

En tanto, desde el gobierno provincial recomendaron a la población no consumir ejemplares muertos o moribundos, ya que los peces se descomponen rápidamente y podrían representar un grave riesgo para la salud, como así también se desaconseja usar el agua de la laguna con fines recreacionales o de bebida, no siendo tampoco recomendable tomar contacto con los cuerpos de los peces.

Un pescador de la región habló en Cadena 3 Rosario sobre imágenes que se viralizaron en las últimas horas con una gran cantidad de animales acuáticos a orillas del río. Clima y bajante, su teoría.

Personal técnico de la cartera estuvo en las últimas horas en la Laguna Del Plata, situada 180 kilómetros al norte de la capital provincial, y en su informe preliminar confirmó que la mortandad de miles de peces respondió a "la disminución considerable en los niveles de oxígeno disuelto en el agua", algo que "no se ha manifestado en el cauce principal de los ríos de la provincia".

Ramón Migueles es un pescador de la zona y dijo a Rodrigo Ipolitti en Informados al Regreso por Cadena 3 Rosario que también hay una influencia de la bajante porque “en esta época había lagunas, quedaba pescado ahí y se podía ir a buscarlo. Ahora está solo el Paraná y no hay otros recursos”.

“Los brazos y arroyos que quedan con agua como para navegarse son muy pocos. La mayoría se secó. Tenemos un leve repunte, abrieron las compuertas. Pero normalmente se nos secó casi todo. En todos los años que llevo pescando, hubo bajantes, pero similar a esta no. No solo nos afecta a nosotros sino también al productor de la isla. El ganado no tiene agua. Es un problema para todos, no solo para el pescador”, se explayó.

En tanto, el pescador también explicó que “al no tener agua las lagunas, las grandes temperaturas matan a los peces al calentarse, se quedan sin oxígeno”. “Tenemos otro problema: si vos tenés una laguna que tiene pescado y entra el agua nueva, cambia el oxígeno y suele morir por eso también”, añadió.

