/ / (video) UN MALAMBISTA BAILÓ EN EL PRE COSQUÍN Y UN PERRO SE SUMÓ AL ESCENARIO

El animal subió mientras el bailarín estaba en pleno espectáculo, creando un momento curioso y divertido para el público asistente. Mientras Franco Berón continuaba con su danza, el perro permaneció a su lado ladrando, pero sin interrumpir el espectáculo.

Los músicos que acompañaban la presentación trataban de mantener la compostura y contener las risas ante la situación inesperada. Tras concluir su presentación y despedirse, Franco Berón fue seguido por el perro como si hubiera sido parte del plan.

El público asistente no podía creer lo que habían visto, todos conmovidos por el animal. El video del momento se volvió viral luego de ser publicado en la cuenta de Twitter de Only in Córdoba. El Pre Cosquín es un certamen que busca nuevos artistas para que se presenten en la plaza Próspero Molina. Tiene sedes en distintas provincias donde bailarines y cantantes pueden presentarse para concursar.

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: Cadena 3