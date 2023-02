/ / (videos) SÁENZ PEÑA - LAMENTABLE: ROBARON TODAS LAS COMPUTADORAS DE KINESIOLOGÍA DEL HOSPITAL "4 DE JUNIO"

Delincuentes ingresaron al nosocomio local y tras destrozar las puertas robaron todos los equipos informáticos del sector de Kinesiología.

En sede policial, el facultativo de 51 años de edad explicó que ése día a las 11 de la mañana, un empleado del sector llegó hasta su lugar de trabajo y se encontró con un panorama desolador ya que delincuentes habían violentado todas las puertas y robaron todos los equipos informáticos de diferentes sectores internos.

El galeno fue informado del robo y ya en la Comisaría detalló que el sector de Kinesiología funciona en un edifico ubicado detrás del viejo Hospital, agregando que los malvivientes robaron de los Sectores Reconocimiento Médico, Gimnasio y Kinesiología 2 computadoras All in One, 1 marca Acer y otra HP, color negro, 2 computadoras marca HP 1102, color negro, 2 Scanner marca HP, color negro y otros elementos.

Periodismo365 - MULTIMEDIA: Cuenta en Facebook de Gustavo Ramela