/ / CAPITANICH ANUNCIÓ PLAN DE ALIVIO ECONÓMICO DE TARIFAS ENERGÉTICAS

El Gobierno provincial invertirá 2.000 millones de pesos para aliviar el costo de las tarifas energéticas.

El gobernador Jorge Capitanich anunció esta mañana un plan de alivio económico de tarifa energética que comprende tres beneficios para usuarias y usuarios residenciales, con una inversión del Estado cercana a los 2.000 millones de pesos. Las tres medidas abarcan la regularización de deudas de enero y febrero, en tres cuotas sin intereses; subsidios para las boletas de hasta $15.000 que se van a otorgar en las facturas que vencen en abril y mayo; y un plan de pagos de las facturas de marzo a junio de 2023, a través de la tarjeta Tuya, también sin intereses.

“El objetivo es cuidar la economía de las familias, por lo que se ponemos tres beneficios que implicarán una inversión de 2.000 millones de pesos por parte del Estado”, indicó el mandatario junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons.

Los beneficios

En primer lugar, Secheep ofrecerá un plan de pagos de tres cuotas sin intereses (a pagar en las próximas facturas) para quienes adeuden las boletas vencidas en enero y/o febrero. Para acceder al beneficio podrán acercarse desde la semana próxima a las oficinas de la empresa provincial.

En segundo lugar, se otorgará un subsidio en las facturas con vencimiento en abril y en mayo, con la cual se dará un descuento de hasta el 30% en cada mes, que son los correspondientes a los consumos de los meses de mayor demanda.

“La medida está destinada a facturas cuyo vencimiento en el mes de abril sean menores a los $15.000. El subsidio equivale a un monto cercano a los $4.800 pesos por cada usuaria o usuaria, distribuidos en $2.400 en el vencimiento de abril y $2.400 en mayo. El beneficio alcanzará a unas 275.000 familias, lo que equivale al 85 por ciento de los usuarios residenciales”, señaló Capitanich. Para la implementación de dicho beneficio, las y los usuarios deberán acercarse a las oficinas comerciales de Secheep desde la próxima semana. Finalmente, el tercer beneficio establece que las facturas con vencimiento en marzo, abril, mayo y junio podrán pagarse con Tarjeta Tuya en 4 cuotas sin interés a partir del 10 de abril.

Las tres medidas permitirán que las familias regularicen su situación frente a Secheep y alivianar la carga de las facturas de luz en los meses de mayor consumo eléctrico. “Hacemos un gran esfuerzo para cuidar el bolsillo de las familias chaqueñas”, apuntó Capitanich.

Aumento del precio mayorista y mayor consumo

El gobernador señaló que estas medidas se enmarcan en un contexto donde las tarifas energéticas se vieron afectadas por diversos factores ajenos a la provincia. Uno de ellos es la segmentación tarifaria, ya que el gobierno nacional mantuvo los subsidios nacionales sólo a sectores de bajos ingresos, pero sigue habiendo gente que no supo o no pudo inscribirse y quedó afuera del beneficio. “Son 103.000 usuarios considerados de altos ingresos que aún no se inscribieron y esperamos que lo hagan para acceder al subsidio nacional”, dijo al respecto.

Otro factor determinante fue el aumento del precio mayorista de la energía eléctrica por parte de Nación, lo cual impactó de manera proporcional en las tarifas. A ello se suma el mayor consumo eléctrico por parte de las familias en verano. Por otro lado, Capitanich hizo hincapié en las gestiones e inversiones que la provincia realiza para mantener un servicio de calidad y alivianar el costo de la tarifa que pagan las y los usuarios.

Recordó así que gracias al reclamo unificado de gobernadores del Norte Grande se logró una tarifa diferencial para la región. Además, en 2022 se otorgaron subsidios por 16.000 millones de pesos para los usuarios de toda la provincia; y se saldó la deuda con Cammesa. “Hicimos un plan de pago y refinanciación, saldando una deuda preexistente a nuestra gestión del periodo 2015-19 cuando se aplicó un tarifazo de casi el 3.000 por ciento”, recordó el mandatario.

También informó que se llevan invertidos cerca de 14.000 millones de pesos en obras y citó algunas de gran relevancia ejecutadas y por ejecutar, como la estación transformadora de Sáenz Peña, la doble terna San Bernardo-Villa Ángela con recursos provinciales y el anillado del sudoeste. Sobre la última, dijo que se está gestionando financiamiento e indicó que se trata de la última gran obra energética para garantizar oferta energética para los próximos 10 años. “Toda esta inversión se suma al esfuerzo presupuestario que estamos haciendo para alivianar el costo de las tarifas y cuidar el bolsillo de las familias”, concluyó.

“Aliviar la carga en los bolsillos de las familias”

"El aumento de la tarifa se debe mayormente a aumentos determinados a nivel nacional y a qué más de cien mil personas no se han registrado para mantener el subsidio", detalló Pérez Pons. Y añadió: "Como Estado provincial no tenemos injerencia en ese contexto pero nos parece importante estar presentes con estas medidas para aliviar la carga en los bolsillos de las familias y seguir fortaleciendo los ingresos de las y los trabajadores”.

