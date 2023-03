/ / CHACO: EL GOBIERNO ACLARA QUE NO EXISTEN CARTELES INTERNACIONALES DE NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA

El subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia asegura que el trabajo y las investigaciones en territorio, no arrojan ningún indicio de presencia de carteles de droga internacionales en la provincia, e insta a la responsabilidad de los medios para no desinformar ni especular con un tema tan sensible para la sociedad.

“Los que estamos en el territorio trabajando contra el narcotráfico, junto a la Justicia provincial y federal y a las fuerzas de seguridad, investigamos hechos y no hay ninguna prueba e indicio alguno de presencia de carteles de droga internacionales en la provincia”, aseguró.

En ese sentido instó a la responsabilidad y ética de periodistas y medios de comunicación para no desinformar ni especular con un tema tan importante para la sociedad. “Las noticias relacionadas a hechos delictivos, principalmente al narcotráfico, generan gran impacto social, es muy importante la responsabilidad al informar, a través de fuentes oficiales y el chequeo de información”, sostuvo.

Mesa Interpoderes contra el Narcotráfico

En 2022 el gobierno provincial creó la Mesa Interpoderes de Lucha contra el Narcotráfico, para analizar y coordinar estrategias de abordaje territorial, y fortalecer las áreas intervinientes en el trabajo de combate a delitos complejos en el Chaco. El órgano está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y Poder Legislativo, a lo que se suman las fuerzas de seguridad provinciales y federales. En su último encuentro, se hizo un balance positivo de los protocolos de actuación realizados en la provincia para combatir el narcotráfico.

Además, se definió trazar el plan “Chaco Sin Narcotráfico”, con un enfoque en los barrios y localidades con mayor índice delictivo para una intervención integral que brinde asistencia a las víctimas del consumo problemático, prevención del mismo y persecución del delito de comercialización de estupefacientes. El próximo encuentro de la Mesa Interpoderes de Lucha contra el Narcotráfico será el 20 de marzo.

De esta manera, se realizan permanentes operativos diagramados y ejecutados en diferentes puntos de la provincia, especialmente en las terminales de las ciudades chaqueñas. Los trabajos son articulados entre Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía del Chaco, en los puestos fijos de control de Policía Caminera se revisan los cargamentos y equipajes con tecnología de última generación. Con los procedimientos ordenados por el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía del Chaco, se logró detener a 440 personas, además de diversas incautaciones y secuestros.

En junio de 2022 se realizó la entrega formal de un vehículo utilitario equipado con un scanner de rayos X. La incorporación de esta “Scan Van” permitió reforzar los controles mediante el escaneo de bolsos, equipajes y encomiendas, sin abrirlos, para detectar armas blancas, de fuego, granadas de mano y prevenir el contrabando de estupefacientes. Así, el Gobierno refuerza el trabajo diario contra la comercialización ilegal de estupefacientes y la erradicación de la presencia de la droga en las calles.

Periodismo365