/ / CHACO: LA MESA CONTRA EL NARCOTRÁFICO VOLVIÓ A REUNIRSE PARA DEFINIR ACCIONES DE ABORDAJE TERRITORIAL Y PREVENCIÓN

El gobernador Capitanich convocó al organismo integrado por representantes de los tres poderes del Estado, de todas las fuerzas de seguridad y la Justicia, y juntos analizaron formas de optimizar los operativos en conjunto y la competencia definidas por la ley, tanto en las fuerzas de seguridad como en el fuero judicial.

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el gobernador ratificó su apoyo a la Justicia Provincial y Federal para implementar acciones en conjunto, disponiendo de los recursos necesarios para combatir el narcotráfico.

En esta oportunidad, representantes de los tres poderes del Estado, de todas las fuerzas de seguridad y la Justicia definieron aspectos específicos de sus protocolos para mejorar la operatividad. En la jornada, se analizaron los operativos conjuntos para evitar el ingreso de estupefacientes a la provincia y la intervención territorial en cada procedimiento.

En esta línea, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, afirmó que “tenemos más de 5.000 procedimientos realizados en lo que va de estos años de gestión, y abordar esto es muy importante. Necesitamos ver los números para optimizar nuestra labor en los lugares más conflictivos y de mayor incidencia de estos delitos”.

La funcionaria agregó que “existen complejidades a la hora de definir las pertenencias y competencias que están definidas por la ley, tanto en las fuerzas de seguridad como en el fuero judicial. Pero de esto se trata esta mesa. Esto es lo que quiere nuestro gobernador, para que no se diluya el esfuerzo en la tarea de tener que diferenciar de manera cotidiana qué tarea le corresponde a cada uno”. Por último, Zalazar remarcó: “Queremos que el Chaco no sea un lugar en donde quienes quieran cometer este tipo de ilícitos se sientan cómodos. Queremos que no estén aquí y para eso estamos trabajando”.

Sobre este encuentro, el titular del Juzgado N° 2 de Resistencia y subrogante del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Ricardo Mihanovich, comentó que “fue muy positivo en cuanto a la articulación de recursos que planteó el gobernador y que está en trámite para seguir equipando a las fuerzas de seguridad, así como también de la capacitación de los recursos humanos en las fiscalías de la provincia”.

Seguidamente, el juez Mihanovich remarcó la labor que viene realizando la mesa y afirmó que “trabajando en conjunto es la única manera para que todo tenga un desenlace apropiado. Estamos pregonando combatir al narcotráfico, que es un objetivo muy difícil, que no se logra de un día para otro, pero creo que vamos por el buen camino”.

La Mesa de coordinación de narcotráfico y narcomenudeo arrojó sus primeros resultados en la lucha contra este flagelo, tal es el caso del protocolo conjunto de intervención entre la Justicia federal y provincial, un plan de inversiones con financiamiento propio y del Ministerio de Seguridad de la Nación para la policía y las fuerzas federales, y la dotación de más tecnología y medios logísticos para poder realizar procedimientos adecuados.

Periodismo365