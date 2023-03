/ / ELECCIONES 2023: "NO ME FUI DE LA POLÍTICA", AFIRMÓ MACRI TRAS DECLINAR SU CANDIDATURA

Sobre Larreta, Bullrich y Vidal, señaló que “Son los candidatos que tenemos y han demostrado capacidad”. Resaltó que tiene “cosas pendientes” con Luis Juez y reconoció tener “una buena relación” con Schiaretti.

Consultado sobre la interna de su espacio, y figuras como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal dijo que “son los candidatos que tenemos y son buenos dirigentes”. “Es gente con grandes cualidades que han demostrado la capacidad de conducir estando en los lugares que les ha tocado”, opinó y agregó que si objetivamente siente que hay alguno de ellos más alineado con el momento del país lo va a decir, pero por lo pronto se abstuvo de esa opinión.

Tras anunciar que no será candidato en las próximas elecciones, el ex presidente Mauricio Macri habló con Cadena 3 sobre el escenario político del país y de Córdoba y dijo que no se fue de la política y que estará siempre defendiendo la libertad, la democracia y el Estado de derecho. “No me fui, estoy con ustedes y voy a estar más comprometido que nunca por velar por las oportunidades que todos queremos”, remarcó.

Diez claves de Macri y después

Si bien no va a competir, aseguró que “está jugando” en el escenario político. “Yo dije, no me voy y voy a estar tratando de batallar y va a haber un solo presidente que es el que vamos a elegir”. En ese sentido, dijo que “todos tienen que estar empoderados con el cambio” y saber que el presidente que se elija va a necesitar que todos sean representantes de este cambio y que él va a estar para ayudar “porque es una tarea difícil”.

“Los argentinos para salir de donde estamos vamos a tener que demostrar una fortaleza de que se puede confiar porque hoy nadie quiere invertir”, advirtió. Por otra parte, destacó su buena relación con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y dijo que tienen un vínculo maravilloso desde hace tiempo, pero marcó distancia del peronismo local. “Córdoba siempre ha sido el motor de crecimiento de Argentina, tengo buena relación con el gobernador, hablamos y compartimos pensamientos, pero no con el peronismo cordobés en su totalidad”, manifestó.

Sobre el final concluyó: "Los argentinos quieren un cambio profundo en lo económico y en lo institucional". "Yo gané una batalla a mí mismo, al ego que me decía que necesitaba una revancha y me di cuenta que no necesito revancha sino que estas ideas sean de la mayoría de los argentinos y nos sintamos todos responsables de tener un país entero movilizado y que diga ya no los aguantamos más", reflexionó. "La Argentina va a enfrentar este comportamiento mafioso, corporativo que ha trabado al país", cerró.

