/ / ES OFICIAL: EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY DE MORATORIA PREVISIONAL Y 800.000 PERSONAS PODRÁN JUBILARSE

Sin introducir cambios, el presidente Alberto Fernández oficializó este martes en el Boletín Oficial la ley que permite que aquellas personas que no alcanzan los 30 años de aportes puedan abonarlos en un plan de pagos y jubilarse. La titular de ANSES, Fernanda Raverta, afirmó que esta ley "garantiza que los mayores de 60 años tengan un plato de comida en su mesa, una Obra social como PAMI y acceso a créditos con tasas blandas". "El sistema es sustentable si los gobiernos deciden que lo sea, porque esto vuelve al consumo”, expresó Raverta.

El presidente Alberto Fernández oficializó el texto completo, ya que decidió no introducir ningún cambio a lo sancionado por Diputados en el decreto 132/2023 que fue publicado este martes en el Boletín Oficial. La moratoria previsional establece un plan de pago para aquellas personas que no alcanzaban los 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse. En el caso de los hombres, con una edad entre 55 y 64 años, y las mujeres de 50 a 59 años. Quienes accedan no podrán abonar cuotas adeudadas en la última década, sino desde antes por lo que los primeros beneficiarios podrán regularizar su situación a diciembre del 2008.

¿Cómo se paga lo adeudado? La manera de abonarlo será con un descuento de la propia jubilación. El pago se calcula restando el 29% de la remuneración. En el caso de quienes están a menos de una década de jubilarse, comenzarán a regularizar los abonos anteriores a marzo del 2012. El mínimo de cuotas es de 2 y el máximo de 120, y se va ajustando atado a la movilidad trimestral.

El Plan de Pago de Deuda Previsional beneficiaria a cerca de 800.000 personas que en el 2023 cumplirán la edad para cesar su labor en el sistema de trabajo. Desde la ANSES también explicaron que otros 900.000 argentinos podrán pagar los aportes que le faltan en los períodos correspondientes. Actualmente, de 7,2 millones de jubilados un 50% accedió a través de leyes de moratoria.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA MORATORIA PREVISIONAL

-Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos.

-Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

EN QUÉ PERÍODOS SE PODRÁN REGULARIZAR

-Quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria: Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, y podrán cancelar estos períodos en cuotas mensuales que se descuentan de la jubilación.

-Quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria: Podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Las personas podrán identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.

El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

DESDE CUÁNDO SE COBRA

La titular de ANSES indicó que, una vez que esté reglamentada la ley aprobada en el Congreso, se podrá acceder al pago a través de un sistema de turnos vía ANSES: "Vamos a recibir a los miles de argentinos y argentinas en nuestras oficinas con un sistema de turnos para que puedan optar por un plan de pago en cuotas y tengan su primer haber”.

