/ / (audio)SÁENZ PEÑA - BRUNO CIPOLINI DESMINTIÓ A CAPITANICH: "DECIMOS SÍ AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PERO ES CRIMINAL DEMOLER EL VIEJO HOSPITAL. LA IDEA ES RESTAURARLO"

Bruno Cipolini resaltó la relación institucional con el Gobernador Capitanich, y aclaró tajante: "Nosotros ya hemos dicho sí al Hospital Materno Infantil, hemos hecho una serie de consideraciones a lo largo del tiempo. Un hospital regional resultaría poco práctico en el mismo predio del hospital actual, y pusimos algunas alternativas".

El intendente saenzpeñense analizó que "este es un hospital que buscaría que la gente evite ir a Resistencia, si se quiere. Lo ideal sería que lo pongamos en un predio de fácil accesibilidad, que salgamos del colapso que tiene la Avenida 28 no sólo del tránsito sino del servicio de agua y cloacas", y agregó: "el Municipio planteó su conformidad para que la obra se haga en el mismo predio que el gobernador llama el Complejo Sanitario".

Sobre el planteo de la comuna sostuvo que "el hospital viejo es un edificio como pocos, del Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón, hay 15 en el país y el único que se va a demoler es el de Presidencia Roque Sáenz Peña. Mencionamos que tenemos un gran espacio vacante sobre la calle 25 frente al Polideportivo y que con una pequeña modificación de los planos podría el edificio rotarse sobre sí mismo y hacerse sobre la calle 25 siempre sobre el mismo predio, y que podría el Municipio restaurar el histórico, no para quedarse el Municipio sino para reintegrarlo y reincorporarlo al Sistema de Salud, es decir hacer el nuevo sobre el espacio vacante sobre la 25", indicó.

En esa línea, Cipolini consideró "que habría que hacer para eso, sentarse 25 días, 30 o un mes, dos meses, y modificar los planos para ir a Fonplata para exponer los nuevos planos del Hospital Materno Infantil que se va a hacer sobre el mismo predio pero rotado".

En ese punto el Intendente Bruno Cipolini recordó "que se nos planteó por escrito y con la firma del señor gobernador en agosto del 2021, que no había tiempo, que se vencían los fondos, que esto tiene que salir ya; y hoy a casi dos años estamos teniendo la misma conversación. A lo mejor el Gobernador no quiere decirle a su equipo, muchachos vamos a tocar el plano para no dejar una imagen que tiene que ceder, yo sería el primero en reconocerle la permeabilidad de una idea", sostuvo.

Para el jefe comunal radical saenzpeñense "es cómo que si vayamos a tirar el Banco Nación, todo el mundo se espantaría o si tiráramos la Escuela 31", comparó. "A mí me toca estar hasta el 10 de diciembre de este año y al gobernador también. Somos tan transitorios que ir y derrumbar media vida de la ciudad por no corregir algo que es perfectamente realizable", continuó argumentando su postura. Y se preguntó: "cómo es que no lo podemos mover de predio pero con la misma plata y el mismo crédito lo podemos mover de ciudad, como es que no podemos rotar la obra pero con la misma plata y el mismo crédito lo podemos mover de ciudad"; afirmando además que "más difícil es llevarlo a otro pueblo".

Según Cipolini; desde la administración que lleva adelante "entendimos como Municipio y por eso se aflojó con la idea de moverlo de predio porque entendemos que la duplicación de servicios es inconveniente, es razonable y lo tomamos, se generará luego resolver cuestiones como el tránsito", y recordó que "al Hospital actual hemos llevado silletas para maternidad, heladeras para los laboratorios, cortamos el pasto, nuestra actitud es colaborativa absolutamente".

Entre los cuestionamientos que hizo Bruno Cipolini se preguntó "por qué necesitamos el Materno Infantil para que la aparatología del hospital actual funcione, es realmente necesario; por qué necesitamos el Materno Infantil para que los hechos de inseguridad no se produzcan. No, lo que hay que hacer es cerrar el predio y que haya un acceso único, es algo super razonable", remarcó.

Volviendo a desmentir lo que el viernes aseguró Capitanich en LT16, Bruno Cipolini sostuvo: "quiero ser claro con esto, para mí Hospital Materno Infantil absolutamente sí, eso no se discute, como no he discutido ninguna obra con el Gobernador, cómo hemos abrazado el plan de obras públicas así venga en año par o impar, no es por ahí la discusión nuestra".

Cipolini insistió: "Nosotros creemos que es importante para la ciudad la preservación, hace algunas semanas inauguraron un Museo de la Memoria, pero por qué esta memoria sanitaria de la ciudad, Plan Quinquenal Juan Domingo Perón no, el único en el país que se va a demoler cuando lo podemos restaurar, tiene unas paredes de 50 centímetros que no existen más en la construcción y están bien".

Sobre los dichos del Gobernador indicó que "cuando sale el título (en los medios de prensa) el Municipio no quiere, es un título fácil, nosotros queremos, el Municipio sí quiere y estamos dispuestos a seguir debatiéndolo. Pero si la posición es tirarlo yo creo que es criminal, pero bueno que se tire, nosotros estamos haciendo acciones en los barrios pero no para competir sino para complementar. Yo quiero saber cuánto puede llevar retocar esos planos y si el órgano crediticio dice que no y lo tiramos, pero intentémoslo, vamos juntos a Fonplata y lo planteamos. Y si el crédito se cae lo tiraremos, pero hagamos el intento, la idea es restaurarlo y que la memoria colectiva no pase por el estado de situación de algunos dirigentes", manifestó.

Finalmente sugirió un titular para la nota: "Municipio: Materno Infantil Sí, no arriba del otro", dijo, y recordó que en el proyecto del Gobierno provincial se menciona el derrumbe del 80% y algunos de los chalets del actual edificio histórico construido en la administración de salud del Dr. Carrillo.

