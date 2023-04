/ / CRIMEN DEL CAMIONERO FRANCOVICH: EL PERITO DEL CASO NISMAN SE SUMÓ A LA INVESTIGACIÓN

Un famoso criminalista ingresó como perito de parte a la causa donde se investiga el homicidio del camionero Fernando Francovich.

"Yo tengo toda la esperanza en esta persona, espero que se hagan todas las cosas claras", sostuvo Mónica Corgniali cuando confirmó la noticia. "Entiendo que al no ser una persona del interior del Chaco vamos a avanzar con la causa, como dije, digo y lo sostengo en esto, hay demasiadas cosas oscuras", acusó la madre de Francovich.

"Sostengo que actuaron con total impunidad, esta gente está protegida, por eso no aparece ningún otro detenido, es imposible que con el paso del tiempo no aparezca ninguna persona más", reprochó. "No puede ser que ninguno de los allanamientos hayan sido con éxito, que esta gente siga prófuga en un lugar tan chiquito donde se conocen todos, esto me llama mucho la atención", agregó.

"Como lo dije en los primeros días tras el asesinato de mi hijo, acá hay gente pesada que está detrás de todo esto, no sé si gente pesada en el sentido de mafia o en el sentido de poder, pero que hay gente que protege a esta banda de asesinos que actuó impunemente de eso no tengo dudas", disparó Mónica Corgniali en diálogo con periodistas del medio santafesino Norte24.

Más adelante, la mamá del joven de 33 años, asesinado en el interior de la provincia del Chaco cuando estaba trabajando con su camión, comentó que ella no se explica como con el paso del tiempo todavía no está detenida "la banda completa que mató a mi hijo".

"Fui a Buenos Aires con la intención de poder difundir en medios nacionales lo que le había pasado a mi hijo, un periodista nos dio el contacto de Daniel Salcedo, pudimos hablar con él y rápidamente se involucró al expediente, desde el viernes pasado está trabajando en la investigación", reveló.

El dato

El licenciado Daniel Salcedo intervino como perito de parte en la querella encabezada por Sandra Arroyo Salgado en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El hecho

El ataque se produjo en la zona de Concepción del Bermejo. El chofer alcanzó a evadirse de sus agresores. Pero falleció más tarde en el Hospital de Roque Sáenz Peña. Buscan a los autores en provincias limítrofes. En la tórrida siesta de ése martes, el camionero oriundo de Villa Ocampo fue baleado de muerte en un presunto intento de robo cuando circulaba por la zona de Concepción de Bermejo, en el oeste chaqueño.

Fernando Francovich, de 33 años, alcanzó a escapar en su camión, un Scania G-360, tras recibir tres balazos en su cuerpo. Malherido, siguió manejando su transporte hasta una estación de servicio situada al margen de la colectora norte de la localidad, paralela a la Ruta Nacional Nº 16. Cabe detallar que Francovich fue baleado en las piernas y en un brazo. Luego detuvo su transporte en una estación de servicio, abrió la puerta del camión y ya moribundo se desplomó al suelo, cubierto de sangre. Fue trasladado al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde finalmente falleció debido a las heridas de arma de fuego recibidas.

FUENTE Y FOTOS: Norte24