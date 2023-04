/ / SÁENZ PEÑA - DESVALIJARON LA SEDE DE ZONA SANITARIA Y UNA CAPILLA: "EL POLICÍA HIZO ABANDONO DE SERVICIO", AFIRMAN LOS EMPLEADOS

En la madrugada de este miércoles, delincuentes perpetraron un robo de gran magnitud en las oficinas de Zona Sanitaria VII y también en la capilla del Hospital. Las dependencias están ubicadas en la ex Sala de Maternidad del viejo Hospital "4 de Junio". Frente al lugar está la capilla de donde robaron 6 ventiladores. Asimismo, de las oficinas de Zona Sanitaria robaron 6 computadoras, balanzas de peso pediátrico y un equipo de aire acondicionado ventana. "Forzaron todas las ventanas, cortaron las cadenas y candados y se robaron todo porque el policía que paga el Ministerio de Seguridad hizo abandono de servicio antes de tiempo", afirmó Omar Cruz, trabajador de Zona Sanitaria. Los 15 o 20 trabajadores del sector comenzaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de más seguridad.

El trabajador aseguró que "el Ministerio de Seguridad de la provincia le está pagando un adicional a la policía, pero a las 05.00 horas de la madrugada el policía que estaba de guardia se retiró, hizo abandono de servicio; porque él tenía que estar hasta la s 07.00 horas de la mañana y entregarle la llave a la señora que abre la puerta todas las mañanas para que ingresemos a trabajar. No estaba el policía, la señora tuvo que comunicarse con varias personas para poder rescatar las llaves y cuando abrió se encontró con este panorama. Esta es la tercera o cuarta vez que nos entran a robar y es impresionante el daño que nos hacen, llevaron esas computadoras con el trabajo de años de servicio de cada uno de los sectores y ahora nos va a costar mucho recuperar toda esa información. Aparentemente nadie vio nada, sin dudas habrán sido varios delincuentes y todo eso habrán acarreado en un vehículo. No tenemos cámaras de seguridad pero también en el raid delictivo entraron y robaron en la capillita que está al frente, se robaron todos los ventiladores y dejaron la puerta abierta. Ya no sabemos que pensar porque se le está pagando a un policía que se va antes de tiempo sin motivo. Ahora vamos a cambiar la modalidad de horario y nos tendremos que cuidar entre nosotros", insistió.



"Se está ingresando a las 6 de la mañana pero no tenemos ningún tipo de respaldo del Ministerio de Seguridad, la Ministra vino y dijo que en 48 horas resolvía el tema de seguridad y nos daba la plata del fondo para poder asegurar todas las puertas y ventanas, pero hasta ahora no tenemos respuestas, no apareció nada y todavía estamos esperando. La metodología de la medida de fuerza es por tiempo indeterminado, estamos esperando al gremio para recibir el apoyo legal hasta que nos solucionen definitivamente. Estamos hace 30 años rotando de un lado a otro y a los peores lugares nos mandan. Entonces basta, nos cansamos", sentenció Cruz.

Periodismo365