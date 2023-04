/ / (video) RUTA 95 - CASTELLI: BRUTAL ATAQUE A UN ABOGADO DE SÁENZ PEÑA EN UN CORTE DE RUTA: "SI ME QUEDABA ME LINCHAN"

En la tarde de este miércoles, un reconocido abogado de Presidencia Roque Sáenz Peña, que además tiene establecimiento agropecuario en el norte del Chaco, fue ferozmente atacado a ladrillazos por aproximadamente 30 personas de los pueblos originarios, quienes estaban cortando la Ruta Nacional Nº 95 en la entrada a Juan José Castelli. "Empecé a circular por la banquina, mi hijo conducía y en eso recibimos una interminable lluvia de ladrillazos y piedrazos. Algunos de los ladrillos nos rozaron la cabeza y quedaron adentro de la cabina de mi camioneta. Pudimos salir del lugar porque si nos quedamos nos linchan. Estaban muy enfurecidos. Eran aborígenes con carteles de movimientos de izquierda, pero dirigidos por gente no aborigen", explicó Gustavo Chapur a Periodismo365.

Chapur agregó que en el lugar estaba solamente un patrullero con un Subcomisario y un agente policial pero nada podían hacer al verse superados en número, "entonces decidimos, con el vehículo totalmente abollado y con los vidrios rotos, seguir viaje hacia Sáenz Peña. En ese momento llamé a la fiscal de Juan José Castelli pero no atendía el teléfono, luego llamé a la Fiscal Raquel Maldonado que sí me atendió pero me vine nomás a Sáenz Peña. No me iba a quedar ahí con mi hijo. Nos iban a linchar, estaban todos muy alterados y no permitían que nadie pase. De todas maneras en las próximas horas voy a formalizar la correspondiente denuncia penal en Sáenz Peña", aseguró el empresario.

