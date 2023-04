/ / (video) SÁENZ PEÑA: ALTERADO VECINO INSULTÓ Y AMENAZÓ CON SOLTAR SU PITBULL CONTRA INSPECTORES DE TRÁNSITO

"No es la primera vez que hace esto. Ya tuvo varias situaciones similares con inspectores de tránsito municipal. La vez pasada soltó el pitbull haciendo que muerda y no lo suelte a uno de los perritos callejeros que siempre nos acompañan en cada control que hacemos, quedando el animalito todo lastimado. Pero esta vez se pasó. La próxima vamos a insistir para que la Policía lo detenga porque ese hombre aparentemente no está en su sano juicio para hacer algo así tan brutal. ¿Qué pasaría si ese perro feroz muerde a uno de los trabajadores?", lamentaron fuentes cercanas a la causa, consultadas por Periodismo365.

En esas circunstancias un sujeto pasó por el puesto de control, primero en bicicleta pero momentos después volvió en un vehículo marca Volkswagen Gol, color blanco, estacionándolo en calle 13 entre 10 y 12. Allí bajó del auto con un perro raza pitbull, de pelaje negro, dirigiéndose directamente hacia el puesto de control donde había varios perros callejeros, que comenzaron a ladrar. En esas circunstancias el perro se tornó extremadamente agresivo al igual que su dueño, que comenzó a hacer desmanes y a insultar y agredir verbalmente al personal de tránsito, además de patear los conos que se encontraban en la calle.

La denunciante remarcó que no es la primera vez sucede un hecho similar con este sujeto y que existen filmaciones al respecto. Por lo tanto solicita intervención al órgano judicial correspondiente a fin de que deponga su actitud hacia todo el personal de tránsito municipal.

"Anoche amenazaba con soltar el perro para que muerda a los inspectores de tránsito y también a los perros que nos acompañan. Esperemos que la Justicia haga algo en este caso. Esto no puede seguir pasando porque sino un día de estos vamos a lamentar un hecho gravísimo de mordeduras a un trabajador municipal o a cualquier transeúnte con un perro tan feroz y agresivo como su dueño. Tuvimos que soportar todo tipo de insultos porque este señor pretendía que los perros callejeros tenga pechera. Debe tener aproximadamente 40 años, es un tipo grande ya. Pero antes de irse amenazó a los gritos con ir y volver a cagar a trompadas a todos juntos", afirmaron las mismas fuentes. En un video que se viralizó en redes sociales se puede observar la secuencia del desagradable y lamentable incidente.

Periodismo365