/ / INFLACIÓN: EL BANCO CENTRAL YA TIENE EN SU PODER LOS BILLETES DE$2.000 Y DEFINE SU SALIDA

La Casa de la Moneda adelantó la entrega y ahora es la autoridad monetaria la que tiene que tomar la decisión de sacarlos a la calle.

Fuentes de la Casa de la Moneda confirmaron a Noticias Argentinas que la tanda de papel, cuya entrega estaba prevista para junio, se adelantó y ya está en poder del BCRA. “Ahora son ellos los que deciden. Nosotros no tenemos injerencia en esa decisión”, señalaron desde la institución a cargo de Ángel Mario Elettore.

La nueva denominación resulta fundamental para agilizar las transacciones que se realizan en efectivo, en el marco de un ritmo inflacionario superior al 100%. En febrero, el Banco Central anunció la emisión del billete de $2.000, aunque los especialistas estiman que era necesario uno de mayor valor.

El nuevo billete fue desarrollado junto a la Casa de la Moneda y conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en Argentina. Tendrá como protagonistas al Instituto Malbrán, a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en el país. En el anverso del billete, estarán las figuras de Grierson y Carrillo y, en el reverso, se representa al edificio del Instituto Nacional de Microbiología “Doctor Carlos G. Malbrán”.

La opinión de los especialistas

Al respecto, Damián Di Pace, analista económico, consultor de empresas y director de Focus Market, dijo a Cadena 3 que "cuando salga el billete va a estar valiendo 2.500 pesos y de hecho hoy el billete de 1.000 estaría valiendo 12.000 pesos", explicó. En esa línea indicó que "ya es una caricatura un billete de 2.000 pesos".

Y agregó: "Argentina para cubrir sus necesidades de moneda con el billete 1.000 y de 2.000 imprime en cinco casas de la moneda: en España, en Brasil, en Paris, en Malta y en China. "No le alcanza la máquina del BCRA sino que imprimieron en cinco países de tres continentes, es una bestialidad", advirtió.

Para el analista el billete de 2.000 no va a resolver el problema y ya tendrían que haber billetes de 10.000 pesos: "Los cajeros automáticos se rompen, los caudales no dan abasto y las bodegas de los bancos no alcanzan y en Argentina la nominalidad de la moneda no vale nada. Con un billete de 1000 pesos te compras 2 productos, pero el problema no es la nominalidad sino el plan económico", subrayó. "Argentina está en el tercer puesto de la moneda de devaluación mundial, ya no tenemos respeto", lamentó.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3