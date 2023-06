/ / "EL MUNICIPIO DE SÁENZ PEÑA HACE OÍDOS SORDOS AL PROBLEMA DEL SERVICIO URBANO DE COLECTIVOS", AFIRMA LA UTA CHACO

Lo aseguró esta noche Raúl Abraham, secretario general del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Chaco. Una vez confirmada la paralización de los servicios urbanos de colectivos de la empresa San Roque - Línea 1, a partir de este jueves; el gremialista apuntó contra el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. "Desde el año pasado la empresa viene advirtiendo pero hay una total falta de interés por parte del Municipio de Sáenz Peña para encontrar entre todos una salida que sea en beneficio de todos. Es como que para ellos no existe el transporte público de pasajeros", disparó el gremialista y advirtió que si no hay arreglo en el corto plazo "vamos a movilizar aunque no queremos ver alterada la paz social".

El sindicalista agregó que "lamentablemente vemos que es como que no les interesa y que no son los responsables de esta situación. Yo les quiero decir que sí, que ellos son los responsables por ser los que concedieron a la Empresa San Roque para que explote el servicio. Pero lamentablemente la falta de interés y de preocupación la vienen demostrando hace muchísimo tiempo. No hablemos de la empresa, hablemos más que nada de brindar un servicio óptimo a los pasajeros, a los usuarios, cosa que tampoco lo hacen. Es como que para ellos no existe el transporte público de pasajeros, entonces creo que aquí hay que tomar una decisión drástica como lo está haciendo en este caso la Empresa Línea 1. Somos conscientes de la falta de atención de los recursos, de la imposibilidad de la Empresa que desde el año 2022 tiene una tarifa de aquél entonces cuando la inflación nos está afectando a todos. Es increíble y nos llama la atención cómo la empresa se puede sostener en esas condiciones. Inclusive con un boleto social, que es un boleto que no existe más en ningún lugar del país y que se usó en su momento cuando en realidad era necesario. Podemos pensar que no quieren aumentar la tarifa para no trasladar al pasajero, pero tampoco aquí hay una preocupación por el pasajero ya que podrían llevar el boleto a 130 pesos, 70 que pague el usuario y el resto el Municipio, pero ni siquiera eso", lamentó el sindicalista.

"Es un poco también la bronca que tiene el empresario y la puede tener también la Cámara, pero también la tenemos nosotros porque hay una incertidumbre total que se va a venir a partir de ahora. Que el Municipio no se olvide que son más de 60 familias que están dependiendo de esta empresa. Entonces toda la responsabilidad la tenemos que hacer a la Municipalidad de Sáenz Peña", remarcó.

Con relación a los empleados de Línea 1, Abraham aclaró "que se queden tranquilos. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario y todo lo que tenemos que hacer para ver si se puede revertir esta situación. Vamos a esperar unos días y si vemos que no pasa nada vamos a tomar una postura más relevante con movilizaciones e intervenciones, además de poner en conocimiento del gobierno provincial lo que está pasando, para el bien de los trabajadores y de los usuarios de Presidencia Roque Sáenz Peña. Creo que en forma conjunta podremos solucionar este problema que genera mucha incertidumbre ya que son muchas fuentes de trabajo y no queremos ver alterada la paz social", advirtió el secretario general de UTA Chaco.

