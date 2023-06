/ / EL PROCURADOR CANTEROS CALIFICÓ AL CASO CECILIA COMO "MACABRO" Y AFIRMÓ QUE "YA NADA SERÁ IGUAL"

En conferencia de prensa, el procurador general Jorge Canteros, consideró que el caso de Cecilia marca “un antes y un después” en la historia judicial de la provincia del Chaco y destacó el trabajo de la prensa. Además, consideró que el hecho que se investiga fue “macabro” y anticipó que se pedirá la confirmación de las prisiones preventivas de los siete imputados.

“Creo que después de este caso de Cecilia ya nada será igual, por eso hablo de un antes y un después. Sin ustedes, este caso no hubiera tenido la trascendencia que tuvo y que está teniendo porque gracias al trabajo de la prensa todos los ministerios públicos del país y la propia Junta Federal de Cortes han ofrecido sus equipos técnicos y su predisposición para colaborar en el esclarecimiento de este terrible hecho”, sostuvo el jefe de los fiscales del Chaco. Asimismo, Canteros anticipó que en los próximos días el equipo fiscal especial pedirá la prisión preventiva de los siete imputados en la causa hasta el momento.

Sin presiones

Por otro lado, el procurador general subrayó que ningún integrante de la Procuración ni del equipo fiscal recibió presiones respecto de esta causa. “Quiero resaltar que nosotros no recibimos nunca presiones de ninguno de los tres poderes del Estado, ni tampoco de ningún particular, que no recibimos presiones ni en esta causa ni en ninguna otra causa”, subrayó.

