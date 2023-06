/ / EMPRENDEMOS TODXS: CAPITANICH ENTREGÓ 230 TARJETAS TUYA Y RATIFICÓ ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES

La iniciativa beneficia a diferentes unidades productivas, con el acceso a fondos de no reintegrables para la compra de elementos, maquinarias e insumos que potencien emprendimientos. Además, se entregaron certificados, herramientas y reconocimientos en el marco de programas vinculados; y presentaron nuevas organizaciones que se suman al financiamiento del Programa Inversión Social.

“Estas entregas permiten garantizar financiamiento para que emprendedores y emprendedoras puedan la comercializar bienes y servicios con el objetivo de generar ingresos en sus respectivas familias”, señaló el mandatario provincial, quien estuvo acompañado de quien estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social de la provincia, María Pía Chiacchio Cavana; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; y el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñoz Femenía; la directora del banco, Maia Woelfin; y Antonella Lorenzo, coordinadora de la Junta Evaluadora del IPRODICH.

Además, se entregaron certificados de capacitación a Promotores de Derechos de las Personas con Discapacidad del Programa Potenciar Trabajo y a integrantes de Asesoría Comunitaria para la Prevención de la Violencia de Género. Asimismo, se otorgaron herramientas y equipamiento a unidades socio-productivas de Potenciar Trabajo; y Resoluciones a Organizaciones que recibirán financiamiento en el marco del Programa de Inversión Social.

“Necesitamos seguir fortaleciendo a los emprendedores, al emprendedurismo, a las personas como ustedes, que todos los días, desde la mañana, muy temprano, se levantan a trabajar para llevar un plato de comida todos los días a la mesa familiar, fruto del esfuerzo de su trabajo”, ratificó Capitanich.

En ese sentido, el mandatario destacó la estrategia de los créditos no bancarizados y la herramienta de Tarjeta Tuya, así como la jerarquía y presencia del Nuevo Banco del Chaco, remarcando, además, que “hoy en la provincia, tenemos dieciséis mil emprendedores y apostamos a llegar a 20.000 emprendedores durante 2023”.

Por otra parte, reconoció la atención puesta en otras líneas de emprendedurismo, como la producción textil, los oficios, o la economía del cuidado, el Jefe del Ejecutivo Chaqueño y enfatizó: “Esto forma parte de una agenda pública, forma parte de una política, y forma parte de recursos”, apuntando a la generación de condiciones también de la red de seguridad social y a la iniciativa de generar un fondo de garantía solidaria.

La implementación “Emprendemos Todos” es posible mediante un convenio entre el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y el Ministerio de Desarrollo Social. Constituye una importante herramienta para que los trabajadores de la economía popular y sus familias puedan acceder a un aporte económico de emergencia, no reintegrable, para comprar herramientas, maquinarias e insumos, vitales para el desarrollo de sus respectivas actividades económicas.

Los fondos, entregados a las 230 familias de emprendedores y emprendedoras mediante tarjetas Tuya, son de carácter no reintegrable, sujetos a rendición, y permitirán acceder a la compra de recursos para potenciar unidades de trabajo autogestionado.

Por su parte, la ministra Chiacchio Cavana, repasó las 4 líneas de acción específicas de Emprendemos todxs, celebrando el “profundo acompañamiento del Estado Nacional” y anunciando que próximamente, junto al ministro Katopodis inaugurarán un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para la provincia.

“Hemos llegado a generar un gran plan de producción y trabajo. No solamente hemos disminuido la cantidad de planes y programas sociales, sino que hemos invertido en capital de trabajo, porque entendemos que cada uno de ustedes tiene que poder tener unidades productivas capitalizadas para producir de una mejor forma”, puntualizó.

Las líneas de Emprendemos Todxs van desde la de llegada directa a emprendedores y emprendedoras de manera particular y directa en cada una de sus casas, a los créditos no bancarios para zonas rurales y urbanas (pequeños y medianos productores, consorcios de servicios productivos, pequeños productores de alimento, emprendedores, etc).

Asimismo, cuenta con una línea vinculada a la entrega de herramientas tradicionales a trabajadores y trabajadoras que se dedican a la economía de oficinas tradicionales, y una línea de trabajo con las cooperativas, con las asociaciones y las fundaciones dedicadas a la economía solidaria.

Potenciar Trabajo

En el marco del programa Potenciar Trabajo, las autoridades entregaron maquinaria y herramientas a 11 Unidades socio-productivas, alcanzando una inversión estimada de 2,6 millones de pesos. Además otorgaron certificados y kits de relevamiento territorial a 35 integrantes de Asesorías Comunitarias que se formaron de manera autogestiva y en articulación con el IPRODICH, como Promotores en Derechos de la Personas con Discapacidad, para seguir promoviendo la inclusión de todos y todas.

Asimismo, 13 integrantes de las Asesorías Comunitarias en prevención de la Violencia de Género, que se han formado en el oficio de la Pastelería como estrategia de formación laboral que permita a las mujeres que la integran generar ingresos genuinos e independientes, recibieron sus certificados de Reconocimiento.

Programa Inversión Social

Las autoridades entregaron en la ocasión la Resolución Ministerial que aprueba, en el marco del Programa Inversión Social, el subsidio no reintegrable para el financiamiento de proyectos, de 10 organizaciones de la sociedad civil, alcanzando un total de aportes de 5.130.000 pesos.

Se acompaña y promueve la implementación y/o fortalecimiento de proyectos socio- comunitarios, socio-productivos y sociolaborales de las organizaciones de la sociedad civil, destinados a las poblaciones más vulnerables, con el fin del desarrollo de las familias y comunidades donde se encuentran insertas.

Alcanza proyectos de reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar, producción de indumentaria, comercio popular, soberanía alimentaria, dispositivos de apoyo a la plena igualdad de oportunidades entre titulares de distintos géneros, promoción de la salud, deporte, cultura y arte, innovación para la terminalidad educativa de la población adulta y adulta mayor, mejora de la empleabilidad y apoyo a la búsqueda de empleo, formación profesional, certificación de competencias laborales, Inclusión financiera y tributaria, y economía del cuidado.

Programa Banco de Herramientas

A través del Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales, el Ministerio de Desarrollo Social, capitaliza con activos fijos las unidades productivas de base social, (individuales, familiares y/o asociadas), especialmente aquellas compuestas por personas en situación de alto riesgo y vulnerabilidad social y económica, a través de la entrega de maquinarias, herramientas, materiales e insumos.

En esta oportunidad, la entrega benefició a 12 unidades productivas, 3 de carácter textil, 3 de gastronomía, 4 de gomería y 2 de peluquería, alcanzando una inversión aproximada de 6 millones de pesos.

Participaron del acto, autoridades del Nuevo Banco del Chaco y del IPRODICH; intendentes de distintas localidades; equipos técnicos y sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Unidades Productivas Individuales y Asociativas.

