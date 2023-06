/ / "NO CORRESPONDE": ANÍBAL FERNÁNDEZ DESCARTÓ DE PLANO EL ENVÍO DE FUERZAS FEDERALES A JUJUY

"El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la policía local, ¿por qué tiene que actuar las fuerzas federales?", dijo el ministro de Seguridad.

El funcionario nacional se refirió a la tensa situación que se vive en la provincia norteña en el marco de las manifestaciones y consideró que no es necesario el envío de fuerzas especiales federales. En el mismo sentido, puntualizó que "las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin un armado de un consejo y las particularidades de la ley 24.059, pero no tengo ninguna orden"

Así mismo, sostuvo Aníbal Fernández: "Si hay alguien que tiene vocación de hacerlo, lo tiene que decir, que es el magistrado o en todo caso el fiscal". También se preguntó el funcionario a cargo del Ministerio de Seguridad: "El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la policía local, ¿por qué tiene que actuar las fuerzas federales?".

Contra los hechos violentos

Tras los incidentes de este martes, Aníbal Fernández también repudió la violencia en las calles y cargó además contra el gobernador Gerardo Morales al que acusó de mentir. También cuestionó también las modificaciones de la Constitución provincial y criticó los argumentos expuestos por el gobernador que indica que el Gobierno Nacional envió infiltrados a la movilización.

"Lo que dice el gobernador es mentira. Miente", aclaró, y agregó: "Modificaron su Constitución, hay quejas porque se hizo a una velocidad llamativa, den las explicaciones a su pueblo, qué tengo que estar hablando yo".

"Cuando uno ve que estos gobernantes se creen que se resuelven las cosas de guapo, llevándose al pueblo por delante, deteniendo gente enferma, turistas, a cualquiera que estuviera adelante...", manifestó, y sumó: "Se llevaron por delante al pueblo. Cuando tenés el pueblo en la calle, algo mal está pasando".

Finalmente, criticó airadamente a los legisladores peronistas que votaron favorablemente por la reforma y cuestionó a Juntos por el Cambio por respaldar al mandatario provincia. "Lo que más bronca da es que encima su propio partido sale a apoyarlo como si fuera el llanero solitario. Es un despropósito", concluyó.

La postura de Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó que lo ocurrido este martes en Jujuy en el marco de la reforma parcial de la Constitución de esa provincia, aprobada en la Legislatura local, remitió "por instantes" a "diciembre del 2001".

"Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

FUENTE Y FOTOS: Diario 26