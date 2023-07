/ / ALDO LEIVA: "BULLRICH LLEGA AL CHACO PARA DARLE LECCIONES A SU ALUMNO ZDERO DE CÓMO ENDEUDAR, AJUSTAR Y DESTRUIR LA ECONOMÍA CHAQUEÑA"

El diputado nacional y precandidato de Unión por la Patria apuntó contra la ex ministra de Trabajo de De la Rúa y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Recordó su paso por el gobierno de la Alianza y el ajuste del 13% a los jubilados.

El diputado nacional Aldo Leiva se refirió a la llegada de Patricia Bullrich a la provincia y su apoyo al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y aseguró que “Zdero será el gerente de Bullrich en el Chaco. Ella llega a la provincia para darle lecciones de cómo endeudar, ajustar y destruir la economía chaqueña”. Además, remarcó que el 13 de agosto y el 17 de septiembre “se dirimen dos modelos de país y de provincia: uno de ajuste, destrucción del empleo y represión, y otro de oportunidades, obras y gestión”.

Leiva pidió además “tener memoria” y recordó que Bullrich, en su paso por la gestión de Fernando De la Rúa, “recortó el 13% a nuestros jubilados y jubiladas, desatando la peor crisis económica y social desde la recuperación de la democracia”.

Dirigiéndose a la ciudadanía, el actual diputado y precandidato de Unión por la Patria cuestionó: “¿No les resulta raro que Zdero nunca dice explícitamente qué va a hacer y cómo?”, y aseguró que “eso no es casualidad, no puede decirlo porque perdería votos. No puede decir que va a recortar en educación y salud como lo hicieron cuando fueron gobierno”.

En ese sentido, Leiva recordó además que Zdero “fue cómplice de la baja a 83.000 pensiones para personas con discapacidad cuando fue Jefe Regional de Anses Noreste”. Y agregó: “fueron echados por el pueblo a los cacerolazos y ahora quieren volver para repetir fórmulas ya fracasadas".

“Hablan de transparencia, pero cuando Zdero ocupó cargos de funcionario público como Jefe de Gabinete de la ex intendenta Aida Ayala, estuvo implicado en la causa PIMP, la causa de mayor corrupción en la ciudad”, apuntó el precandidato.

Leiva, quien además es veterano de la guerra de Malvinas, recordó los dichos de Patricia Bullrich, quien propuso entregar las islas a la farmacéutica estadounidense Pfizer, a cambio de vacunas para combatir la pandemia de Covid-19. “Pfizer no pidió ni los hielos continentales, ni las Malvinas… Bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, señaló la presidenta del PRO en una entrevista televisiva.

“Cambiemos va en contra de los intereses de la Patria y el pueblo argentino. Los cuatro años en que gobernaron significaron la paralización de las negociaciones argentinas en defensa de nuestra soberanía sobre las islas. Se pusieron a disposición del gobierno británico y no lo vamos a olvidar ni permitir", enfatizó Leiva

Por otra parte, el diputado chaqueño mencionó el polémico “operativo madrugada”, llevado a cabo por el tío de Zdero, Carlos Ulrich, y que consistió en un masivo pase a planta del Estado de todos los militantes de su partido.

Periodismo365