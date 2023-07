/ / BULLRICH EN EL CHACO: "CON NOSOTROS, SE TERMINAN 'LOS SENA' DE LA VIDA Y LA IMPUNIDAD

Leandro Zdero y Silvana Schneider, la fórmula para la gobernación, junto a Patricia Bullrich, precandidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, presentaron anoche la lista de candidatos a diputados nacionales y al Parlasur, de cara a las PASO previstas para el próximo 13 de agosto.

Bullrich llegó por la tarde al Chaco, ofreció una conferencia de prensa y posteriormente compartió una cena, a la que acompañó Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes, en la presentación de los candidatos a diputados nacionales: Gerardo Cipolini, Carolina Meiriño, Carlos Favarón y de los candidatos al Parlasur Delfina Veiravé y Adrián Veleff, en la Peña Nativa Martín Fierro.

Zdero: “Queremos chaqueños libres y a los delincuentes tras las rejas”

Zdero además expresó: “A meses de irse, desde el gobierno ahora anunciaron un plan de seguridad que es la inseguridad misma, porque está lleno de improvisación y no se respalda a nuestras fuerzas. Van a encontrar en mí, un gobernador de palabra que todo lo que dice, lo cumple. Hace poco, voté la ley para prohibir los celulares en las cárceles y Capitanich, sin embargo, lo vetó. Si tenemos la oportunidad y el pueblo del Chaco me acompaña, vamos a enviar a la Legislatura ese proyecto para suspender los celulares en las cárceles porque queremos chaqueños libres y a los delincuentes tras las rejas. La fuerza del cambio, se va a seguir consolidando en toda la provincia y vale la pena, porque podemos mostrar a nuestros candidatos de cara a la gente, luchando por una provincia digna y de oportunidades”.

Bullrich: “No dejemos pasar la oportunidad del cambio”

Por último, durante su discurso, en Patricia Bullrich remarcó: “Es una responsabilidad enorme la que tenemos, porque se contraponen dos modelos: uno, el de la impunidad, el país “Sena” y el otro, es el que representa en el Chaco, Zdero, un Chaco con valores, posibilidades y de cambio. No dejemos pasar la oportunidad del cambio, aunque este cambio esté amenazado, porque todos los días nos dicen que si llegamos al gobierno nos van a incendiar el país o nos vamos a ir en helicóptero, eso es ir en contra el pueblo argentino y contra la democracia, con el único objetivo del sometimiento. Si lo permitimos no vamos a ser más que una sombra, tenemos que luchar; contra todos aquellos que quieran mantener las mafias, a las corporaciones, le decimos NO, con nosotros se terminan los Sena de la vida, porque ahí no nos van a encontrar. Con miedo no nos van a correr; con cada piedra que nos tiren, la vamos a convertir en piedras de casas, de avenidas, rutas y caminos del porvenir y no de destrucción. Necesitamos un pueblo coraje para salir adelante y lo vamos a lograr”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día