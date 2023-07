/ / CHACO: SE REALIZÓ JORNADA SOBRE ABORDAJE DE VIOLENCIAS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El evento, de amplia convocatoria, contó con la disertación de los licenciados en Psicología Susana Toporosi y Alfredo Caeiro. Las y los profesionales presentes trabajaron para la construcción de criterios de intervención frente a situaciones de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia.

La actividad marcó una amplia concurrencia, estuvo destinada a las y los psicólogos, médicos pediatras, generalistas, tocoginecólogos, trabajadores sociales, abogados y alumnas y alumnos avanzados de dichas carreras y afines, y contó con la disertación de Susana Toporosi y Alfredo Caeiro, especialistas y licenciados en Psicología.

El viernes 30, la licenciada Toporosi planteó los tópicos “Producción de subjetividades en el capitalismo y en el patriarcado como sistemas que generan grandes desigualdades” y “¿Qué es la violencia sexual contra infancias y adolescencias? Definiciones desde el Psicoanálisis”.

En tanto que el sábado 1 de julio la misma profesional realizó una presentación bajo las temáticas “Traumatismo por violencia sexual” y “Masculinidades hegemónicas en el patriarcado: apropiación de los cuerpos por razones de género o de generación”.

La psicóloga de niñez y adolescencia remarcó acerca de lo planteado en la Jornada – Taller que “se trata de una temática fundamental porque los efectos traumáticos de estas violencias pueden producir muchísimas problemáticas a lo largo de distintos momentos de la vida si esto no es detectado, si no es atendido, si no es denunciado, si no se reconoce en la sociedad el daño provocado a ese niño, niña o adolescente”.

Acerca de la convocatoria abierta a profesionales, Toporosi sostuvo que “es muy importante que los profesionales de todas las disciplinas podamos discutir, debatir, intercambiar sobre los efectos que tienen estas violencias en nuestras niñeces y adolescencias”.

En tanto que Caeiro, quien es psicoanalista, planteó la necesidad de analizar el “abuso de poder sobre los cuerpos” relacionado a la práctica de nuestra sociedad que “ha convertido en una epidemia el apoderamiento de los cuerpos”.

El sábado 1, Caeiro estuvo a cargo del Taller “Trabajo de reflexión y análisis sobre las prácticas laborales” que permitió una asamblea deliberativa entre las y los profesionales presentes. La Jornada - Taller se fijó entre sus objetivos favorecer la construcción de criterios de intervención frente a situaciones de violencias sexuales contra niñeces y adolescencias, reconocer mecanismos defensivos ante este tipo de situaciones y diferenciar entre conductas sexualizadas entre niñeces y adolescencias y abuso sexual contra niñeces y adolescencias.

Se entiende a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias como una forma particular de maltrato y una grave violación de derechos. Especialistas en la temática describen al fenómeno como una grave problemática, por su alta incidencia, por el impacto subjetivo que provoca y las consecuencias que acarrea a la sociedad toda.

Asimismo, concluyen que la posibilidad de metabolización de la experiencia traumática dependerá tanto de las particularidades del sujeto, del tipo de violencia sexual, como así también, de lo que hagan las y los adultos y las instituciones ante él. Por ello resulta relevante la capacitación del profesional que aborda la temática en distintos sectores: salud, educación, justicia y desarrollo social, y a las instituciones que acompañen a las niñeces y a sus referentes significativos.

