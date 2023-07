/ / CHACO: SILENCIO TOTAL POR LA CAÍDA DEL AVIÓN NARCO. AÚN NO HAY DETENIDOS

Por los 324 kilos de cocaína hallados en la aeronave no se detuvo a nadie, de acuerdo con fuentes de la investigación. Hay silencio total en la Justicia Federal de Sáenz Peña.

El hecho ocurrió el martes, a las 16.00 horas, en la localidad situada a 200 kilómetros de Resistencia. Por testigos, se sabe que una pareja salió del Cessna 10 Centurión de matrícula CP 3123, de Bolivia, y fueron rescatados por una camioneta gris o azul.

Fuentes de la investigación precisaron anoche a este diario que "no hay detenidos por el avión, estamos investigando, pero la pareja y los que ayudaron no fueron todavía aprehendidos", se sinceró la fuente policial que trabaja conjuntamente con una fuerza federal. "Hemos tenido reunión con Gendarmería y comunicación con el juez (Ricardo) Mihanovich, y no se detuvo a nadie, al menos en esta causa puntual que tiene que ver con el avión que quedó en Avia Terai" .

"Sobre las aprehensiones que transcendieron, puede ser por otra causa, pero no por la que estamos llevando adelante", agregó un alto jefe policial acerca de la marcha de las pesquisas que por ahora se centran en el juzgado federal de Sáenz Peña.

Lo cierto es que la droga de máxima pureza tendría como destino Rosario, pero por una falla del avión el piloto tuvo que aterrizar de emergencia y volcó al toparse con una zanja, o bien, otras de las posibilidades, es que los tripulantes hayan querido dejar una parte de la carga en suelo chaqueño, empleando el método "bombardeo". Se aguarda hoy que se resuelva si la causa pasará al juzgado de Zunilda Niremperger.

Periodismo365