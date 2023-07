/ / EL NUEVO ABOGADO DE EMERENCIANO SALIÓ A DEFENDERLO: "NO TIENEN NINGUNA PRUEBA, LO QUE QUIEREN ES QUE SIGA EL SHOW"

Así lo señaló el abogado, Ricardo Osuna, quien confirmó que a partir de ahora, además de César Sena, será patrocinante de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Consideró que de la causa no surge ninguna prueba que confirme la participación del dirigente piquetero en el crimen de su nuera. Además, señaló que por su estado de salud, debería ser beneficiado con la prisión domiciliaria.

En este sentido señaló a CIUDAD TV, que tanto Emerenciano como Acuña deberían ser beneficiados con la prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud. Además, remarcó que el Ministerio Público Fiscal no tiene una sola prueba para incriminar a Emerenciano Sena en el crimen. “Lo que quieren es que siga el circo y el show”, recriminó.

“Si no recuperan la libertad, deberían al menos estar bajo la morigeración de un arresto domiciliario”, consideró Osuna al hacer mención al estado de salud de Emerenciano Sena (enfermo de diabetes) y Marcela Acuña (en huelga de hambre hace más de 20 días).

En este sentido aclaró que la situación de Acuña y Emerenciano no son las mismas. Sobre la primera, dijo que por las pruebas y testimonios existentes en la causa debería imputársele la figura de encubrimiento agravado (que, en el caso de Acuña, al ser la madre del presunto femicida, es un hecho no punible).

Mientras que en el caso de Emerenciano Sena, su abogado afirma que no hay un solo elemento que sostenga su imputación de coautor del presunto femicidio. “No tienen absolutamente nada contra Emerenciano. La fiscalía tuvo que modificar el horario del hecho para tratar de engancharlo, al afirmar que ocurrió cuando estaban los tres en el domicilio, entre las 12.10 y las 13 del viernes 2. Y de la pruebas no surge”, sostuvo Osuna, y recordó que las declaraciones del resto de los imputados coinciden en que nadie quería que Emerenciano se entere de lo que estaba ocurriendo.

“Lo que pasa es que como ya está armado el circo en función de que está metido Emerenciano, Marcela y su hijo, y bueno, para que siga el show, lo siguen teniendo vinculado al hecho y lo tienen como coautor”, afirmó Osuna.

Finalmente, el abogado defensor reiteró que para él no está acreditado que Cecilia fue asesinada. “No está acreditado el crimen. Hasta ahora no hay cuerpo, no hay un dato concreto que los restos que se encontraron son de Cecilia. Todos hablan, pero todavía no hay una prueba concreta. Hay indicios y presunciones”, sostuvo.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día