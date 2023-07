/ / SÁENZ PEÑA: EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PODRÍA CONSTRUIRSE EN MACHAGAI O VILLA ÁNGELA

La negativa del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña para habilitar la obra, generaría su concreción en otro lugar del interior provincial.

La construcción del dispensario para la atención de infantes y sus madres está previsto se concrete y sería el único en el interior provincial. La iniciativa de Salud Pública prevé que el nuevo edificio ocupe el espacio del antiguo Hospital "4 de Junio".

El gobierno provincial concretó los pasos de licitación, adjudicación y firma del contrato de una obra que tiene financiamiento internacional, "siendo muy complejo que esa opción de crédito vuelva a darse en otra oportunidad" por lo que se baraja la posibilidad de concretar la obra pero en otro lugar de la provincia.

En Presidencia Roque Sáenz Peña la obra, desde el anuncio, encuentra "un impedimento muy grande y aunque los papeles se presentaron ante el área correspondiente del Municipio para la habilitación del comienzo de la obra, con un montón de explicaciones impiden la ejecución del proyecto".

"Seguimos en la misma y es de una tristeza enorme no poder dar una respuesta, además porque fue un proyecto que requirió mucho tiempo para una obra muy grande que ofrecería soluciones a una población vulnerable de la provincia y la región", afirmó ante la consulta el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons.

"AÑO ELECTORAL, SINÓNIMO DE EGOÍSMO"

El funcionario provincial reconoció que "se tiene el proyecto y el financiamiento, pero no así la autorización del Municipio para construirlo". "Tal vez después del proceso electoral nos autoricen la construcción, pero ya no sabemos cuáles son los inconvenientes", afirmó el saenzpeñense, hijo de médico y ahora responsable de las finanzas de la provincia.

La obra completaría todo un polo sanitario en un solo lugar, en el centro de la provincia, pero si no se logra la habilitación por parte de las autoridades locales "el Gobernador tiene la decisión de construirlo en otro lugar". Ese otro lugar no sería dentro de Presidencia Roque Sáenz Peña. "Tenemos la decisión del Gobernador de llevarlo a otro lugar de la provincia que puede ser Villa Ángela o Machagai", advirtió Pérez Pons. "Estamos buscando alternativas porque es necesario que descentralicemos la atención en Resistencia y tenemos que buscar otro lugar en caso de no poder ejecutar el proyecto en Sáenz Peña", recalcó.

Es de mencionar que "todos los terrenos donde se ubican el nuevo edificio del Hospital 4 de Junio y otros servicios como Salud Mental y Odontología, además del área del viejo nosocomio son propiedad de la provincia". "Cuando se hace una obra, las habilitaciones son municipales, por lo tanto no podemos comenzar un proceso de ejecución sin habilitación", acotó Pérez Pons.

HISTORIA ABANDONADA

Los fundamentos dados por el Ejecutivo local, entre otros, mencionan "el valor histórico de la vieja estructura", que en la visión objetiva del que circula por el lugar se ha convertido en una tapera abandonada, insegura e insalubre, que sirve de escondite para aquellos amigos de lo ajeno.

El otro ítem planteado es "la acumulación de vehículos para transitar y estacionar en la zona". El "problema" mencionado como fundamento encontró respuesta por parte de la provincia que propone "la ejecución de obras adicionales en las calles cercanas para tener una mejor circulación". "El impedimento sigue estando vigente y no se está permitiendo que Sáenz Peña tenga un hospital materno infantil de calidad, para mejor atención y contención de las madres y los niños", reiteró Santiago Pérez Pons.

