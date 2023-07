/ / SALUD PÚBLICA RECUERDA LA IMPORTANCIA DE DETECTAR LA HIPOACUSIA PARA FACILITAR SU TRATAMIENTO Y LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL

Se recomienda la realización de un screening neonatal durante los primeros seis meses de vida del bebé para facilitar su diagnóstico.

Se recomienda realizar un screening neonatal que permite la detección precoz de la hipoacusia y contar con un equipo multidisciplinario para un diagnóstico preciso y opciones de tratamiento adecuadas. Además, el acompañamiento familiar y la contención son importantes para ayudar al niño o niña con hipoacusia.

Discapacidad frecuente

Un discapacitado auditivo es aquella persona que, no habiendo sido detectada precozmente su hipoacusia, o no habiéndose tratado, no logró adquirir lenguaje. Si se detecta a tiempo y se interviene con audífono, implantes cocleares o de conducción ósea, y con rehabilitación, se logra que niños y niñas tengan chances de adquirir oralidad y de ir a una escuela común.

“Estamos hablando de una de las discapacidades más frecuentes que provoca serios trastornos a nivel social, escolar y en la vida diaria de un paciente y se define como una pérdida de audición a distintos grados, de leve a severa y profunda, y que va a traer distintos problemas al paciente que la padece”, señaló Aguado.

“Si bien está muy desarrollado a nivel mundial la lengua de señas hoy en día el mundo se maneja realmente con una lengua oral, por eso es importante la adquisición de la lengua oral y para que un niño o niña pueda realmente hablar necesita escuchar primero, entonces es muy importante la detección temprana de las hipoacusias”, enfatizó.

Aguado detalló que “uno de cada 1.000 chicos sin factores de riesgo nace sordo”, y expresó que en la provincia de Chaco se producen aproximadamente 20.000 nacimientos al año. A su vez, indicó que “hay pacientes que tienen factores de riesgo perinatales donde ya la estadística sube de uno a dos cada 100 recién nacidos, por lo tanto, es bastante frecuente”.

Screening neonatal

Aguado es el referente en Chaco del programa nacional de Detección y Tratamiento de la Hipoacusia. El especialista recomienda el estudio de pesquisa neonatal que se realiza en el sistema público de salud para facilitar una detección precoz de la hipoacusia. “Es importante hacer un screening neonatal, que es un estudio muy sencillo, fácil, rápido, que se llama otoemisiones acústicas. Y de ahí, con ese screening, empezamos a detectar los pacientes probables con hipoacusia y se hace un diagnóstico de certeza a través de otros estudios como los potenciales evocados”, relató.

“De esta forma, una vez que el paciente está diagnosticado, sí se puede brindar un tratamiento, ya sea una rehabilitación del habla o prótesis, por ejemplo, otoamplífonos o audífonos o en algunos casos donde todo fracase, implantes cocleares o implantes de conducción ósea de acuerdo a la patología que tenga”, mencionó y recordó que “todo ese tipo de tratamientos se están haciendo en la provincia y tenemos varios pacientes con muy buenos resultados”.

Aguado destacó la labor diaria del Comité de Hipoacusia del Hospital Pediátrico, del Programa de Detección y Tratamiento de Hipoacusia, y del equipo de implantes cocleares del nosocomio. El profesional explicó que durante todo este proceso interviene un equipo multidisciplinario conformado por otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, neonatólogos, pediatras, genetistas, infectólogos, neurólogos y psicopedagogos, quienes cumplen un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

Este screening debe realizarse durante los primeros seis meses de vida del bebé. “Tanto la Neonatología del Hospital Perrando, por ejemplo, en la parte pública, como la Neonatología de distintos lugares como Sáenz Peña y Castelli, están capacitadas para indicar el estudio, que es una otoemisión acústica. Yo le aconsejo a todos los padres que tengan un bebé recién nacido que le hagan este estudio”, subrayó. “El Hospital Pediátrico cuenta con todos los estudios para hacer el diagnóstico de certeza de hipoacusia profunda y también con el tratamiento, ya sea audífonos, implante coclear, implante de conducción ósea, si es que lo requerimos necesario”, acotó Aguado quien mencionó que para los próximos 8, 9 y 14 de agosto están programados procedimientos de implante coclear y de conducción ósea en dicho nosocomio.

Signos de alerta

“El estudio de screening de hipoacusia es fundamental –repitió el especialista- tanto en pacientes que no tienen factores de riesgo y con más razón en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, el chico que nace prematuro, que es uno de los factores de riesgo o aquel que tiene algún antecedente familiar”. Los familiares deben estar atentos a los signos de alarma en niños y niñas, como falta de atención o de respuesta ante algún estimulo sonoro. En adultos, el historial familiar y la dificultad para escuchar son indicativos de hipoacusia.

“En un niño o niña que no tiene ningún factor de riesgo, una madre o un padre se da cuenta enseguida si no presta atención como lo hacen hermanos, primos, vecinos, ese es el primer signo de alerta”, relató Aguado. “Los controles con pediatra son necesarios, los pediatras saben que tienen que hacer el screening y en pacientes que no lo hicieron tienen una capacitación para darse cuenta que el niño o niña no está respondiendo adecuadamente y ahí es donde se lo deriva un otorrinolaringólogo”, acotó.

Para finalizar Aguado dejó un mensaje muy claro: “Quiero que los familiares de un niño o niña con problemas auditivos sepan que tiene tratamiento y el oído es uno de los pocos órganos, el único órgano en los sentidos, que se puede recuperar”.

