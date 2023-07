/ / (video) SÁENZ PEÑA - ASÍ GOLPEARON AL DEPORTISTA CORRENTINO: "NO ES ESTUDIANTE", ACLARAN DESDE LA POLICÍA Y AGRUPACIONES UNIVERSITARIAS

El joven deportista regresaba caminando hacia el Club Maracaibo donde estaba pernoctando junto a su equipo de voley de Resistencia, cuando fue atacado y asaltado brutalmente por una patota. "No es estudiante y no vive en Presidencia Roque Sáenz Peña", aclararon desde la Policía del Chaco y Agrupación Universitaria Franja Morada, en relación a publicaciones que aseguran que es un estudiante residente en Sáenz Peña. Cabe aclarar que además de la paliza, al deportista le robaron hasta las zapatillas. PRECAUCIÓN: Imágenes no aptas para menores y personas impresionables.

Por el momento no hay detenidos y la Policía trabaja para hallar a los malvivientes. En el Hospital "4 de Junio" constataron las lesiones diagnosticadas como "leves". Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuesto Robo".

