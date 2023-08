/ / CHACO - DEBATES PRE ELECTORALES: LA JUSTICIA IMPUGNÓ A NORTE GRANDE FEDERAL Y CANAL 9 SE QUEDÓ CON LA MILLONARIA TRANSMISIÓN

Así lo resolvió este lunes el Tribunal Electoral del Chaco. Fue luego de que la señal de televisión propiedad de la familia Linke impugnara la asignación de los debates al canal que dirige Marcelo Rubiolo, debido a que no cumplía con los requerimientos mínimos para hacerlo. Las transmisiones le costarán al Estado 39 millones de pesos.

Marcelo Rubiolo, titular de Norte Grande Federal acaba de perder 20,5 millones de pesos.

Es que el titular de la señal Norte Grande Federal se quedó sin la transmisión de los cuatro debates pre electorales a gobernador y diputados provinciales previstos para el 27 y 28 de agosto (en Charata) y 4 y 5 de septiembre (en Resistencia). Ahora, los envíos quedarán a cargo de sus antiguos jefes: la familia Linke.

La decisión para otorgarle los debates a Rubiolo la había tomado el TE, el 31 de julio pasado. Fue luego de una compulsa de precios en las cuales participó NG Federal (ofreció $20,5 millones); el canal estatal, Chaco TV, y Canal 9, cuyo titular es Marcelo Linke. Si bien Chaco TV presentó un presupuesto menor ($18 millones), desde la conducción de los medios públicos se tomó la decisión de bajarse de la puja. En tanto que Canal 9 quedó muy lejos, con un presupuesto de $39 millones.

El otorgamiento quedó trunco luego de que el TE hiciera lugar este lunes a la impugnación presentada el viernes por los apoderados legales de TV Resistencia SA (Canal 9), Jorge Alcántara y Alejandro Fischer, quienes solicitaron la nulidad de la resolución 179/23 que otorgó la millonaria transmisión a NG Federal.

Las observaciones realizadas fueron particularmente graves. Entre otras cuestiones, señalaron que NG Federal incumplía con lo solicitado para realizar dichas transmisiones debido a que no es una señal de televisión abierta (está habilitada como televisión digital abierta, que no es lo mismo); no tiene alcance provincial, ya que sólo está habilitada para la zona de Resistencia, y ni siquiera puede transmitir por Internet o redes sociales debido a que esas vías se encuentran restringidas en el marco de un litigio judicial, justamente con Canal 9, quien reclama su propiedad.

Los abogados fueron más allá y consideraron que los representantes de NG Federal omitieron aportar documentación “de manera deliberada”, algo que podría encuadrar en algún “tipo delictual del plexo normativo penal”.

Reasignación

La reasignación de las transmisiones fue confirmada a través de la resolución 184/23 del Tribunal Electoral, con la firma de Emilia Valle (presidenta); de las juezas Yamila Baldovino y Silvana Morando y de la secretaria, Marcela Centurión Yedro.

Las magistradas basaron su decisión fundamentalmente en dos informes: el presentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), donde especifica la situación de la licencia que detenta Marcelo Rubiolo, y, por otra parte, el realizado por el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia y la Justicia Federal, en donde se detalla el estado de una causa por la cual NG Federal tiene restringido el uso de su streaming y redes sociales.

“Si bien Rubiolo posee una licencia adjudicada, la misma no cuenta con habilitación de sus instalaciones y autorización para el comienzo de las transmisiones regulares del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 84 de la Ley N°26.522. (…) Además, Medios y Televisión Federal SA y Norte Grande Federal no resultan titulares de licencias”, indicaron las juezas, en base al informe de ENACOM.

“Lo expuesto y concluido por el director nacional de Servicios Audiovisuales del ENACOM, corresponde declarar inadmisible la oferta presentada por Medios y Televisión Federal SA -Norte Grande Federal- por falta de autorización regular para transmitir (…) dejando sin efecto la adjudicación efectuada”, añadieron.

El Tribunal Electoral del C... by Revista Litigio

Por otra parte, el Juzgado Civil y Comercial 21 confirmó que NG Federal no puede realizar las transmisiones vía streaming o a través de sus redes sociales, tal cual lo establece la normativa que regula la bases y condiciones para la adjudicación de la transmisión.

Esto debido a que pesa contra Rubiolo y su grupo mediático una medida cautelar innovativa, presentada en su momento por TV Resistencia SA, la cual prohíbe a la señal realizar publicaciones en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, como así también en el medio Diario21.com.

Según pudo saber LITIGIO, esto se remonta al momento en el que Rubiolo rompió su vínculo laboral con Canal 9, donde se desempeñaba como director periodístico, y decidió edificar su proyecto televisivo en solitario. En aquella oportunidad, no se fue solo: se habría llevado también la página web del canal (diario21.tv) y las contraseñas de todas las redes sociales, quedándose con una plataforma amplia de seguidores para apalancar su nuevo emprendimiento.

En el marco de la causa denominada “TV RESISTENCIA SA C/ MEDIOS Y TELEVISIÓN FEDERAL S.A.; ARRIETA, ANDRÉS; GONZALEZ, JOSE CRISTIAN Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR”, expediente N°9575/22, se informó que, tras ser apelada por Rubiolo, Arrieta y González, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial decretó la incompetencia de la justicia ordinaria y trasladó las actuaciones a la justicia Federal, la cual tendrá que resolver la cuestión de fondo, es decir la acción de amparo. La causa quedó registrada como “TV Resistencia SA c/Medios y Televisión Federal SA s/Marcas”, expediente 3299/2023/CAI.

Finalmente, tras hacer caer la adjudicación a NG Federal, el TE decidió entregar las transmisiones a Canal 9, medio que entregó el presupuesto más alto de los tres (el doble que el resto). Sin embargo, ante el estado de cosas, resultó ser el único que quedó en pie. El Tribunal fundamentó esta acción al considerar que la oferta del Grupo Linke es “la única válida y que reúne los requisitos legales y técnicos requeridos”.

FUENTE Y FOTOS: Litigio