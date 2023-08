/ / SÁENZ PEÑA - BOMBEROS NO DAN ABASTO CON LOS INCENDIOS DE PASTIZALES: "POR FAVOR, NO QUEMEN MÁS BASURAS NI MALEZAS"

Los vientos con ráfagas intensas del sector norte seguirán soplando este domingo. Fuentes consultadas por Periodismo365 afirmaron que tanto los efectivos de la División Bomberos de la Policía del Chaco como los Bomberos Voluntarios "no dan abasto. Este sábado hubo incendios a los que no se pudo ir porque apenas terminaban uno ya había otros esperando y así viene sucediendo hace varios días. Todo por irresponsables que prenden fuego a pastizales resecos y basurales, que una vez encendidos; el fuego se descontrola por los fuertes vientos. Pareciera ser que la gente no entiende. Y un día de éstos va a ocurrir una tragedia de proporciones", lamentaron las mismas fuentes. Cabe mencionar que hoy uno de los incendios dañó una casilla policial y otro afectó seis hectáreas de monte, donde por el persistente trabajo de los Bomberos se logró salvar un campo de trigo.

Al respecto, las intervenciones comenzaron temprano en calle 37 entre 0 y 00 del Barrio San Martín de nuestra ciudad, donde se producía una importante quema de pastizales en un terreno de grandes dimensiones, con peligro de propagarse hacia viviendas lindantes. Ante tal situación, llegaron al lugar dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios quienes atacaron el fuego por diversos flancos mediante el aplique de agua a presión y el uso de elementos de zapa hasta lograr la total extinción del incendio, evitando su propagación. Luego se verificó que el fuego afectó de una superficie de 50 por 80 metros de pastizales secos.

En ese mismo momento las mismas dotaciones se dirigieron hacia calle 28 y 61 del Barrio Solidario, donde se producía un incendio de pastizales. Tras un arduo trabajo para apagar el proceso combustivo, el personal constató que el fuego afectó una superficie de 20 por 30 metros de pastizales secos, un tronco de árbol y un baño químico perteneciente a una casilla policial.

Seguidamente una mujer llegó desesperada a Bomberos solicitando que vayan a apagar un descontrolado incendio de pastizales a la altura de Ruta Nacional Nº 95, kilómetro 1.105; en cercanías al Complejo Ecológico de nuestra ciudad. La preocupada mujer explicó a los Bomberos que la quema de pastizales ya se había propagado hacia sector de montes con peligro de incendiar un campo de trigo.

Al llegar varias dotaciones al lugar constataron que en un campo de grandes dimensiones se producía una intensa quema de pastizales secos y montes bajos con peligro de propagarse a un campo con plantación de trigo, por lo que el personal trabajó mediante el aplique de agua a presión (devanadera), mochilas hidrantes y elementos de zapa, hasta lograr total extinción del proceso combustivo evitando su propagación, sin registrar daños de consideración. Luego, los Bomberos verificaron que el fuego afectó una superficie de 6 hectáreas de pastizales secos y montes bajos, terminando de extinguir totalmente el incendio ya en la noche de este sábado.

Vale mencionar que durante la semana, la División Bomberos intervino con varias dotaciones en autobombas para incendios forestales, sofocando incendios en calle 28 y Colectora sur donde se producía quema de pastizales. Mediante el aplique de agua se logró la total extinción del fuego evitando su propagación.

Además, en horas de la siesta del pasado jueves se tomó conocimiento que en Ruta Nacional Nº 16, frente a Napenay se producía otro incendio de pastizales en un campo con peligro de propagarse hacia galpones con vehículos. Al llegar al lugar, los Bomberos constataron un gran incendio de pastizales y montes bajos. Trabajando varias horas lograron la total extinción del proceso combustivo evitando su propagación. También en calle 42 y 51 del Barrio Aipo 160 Viviendas de Sáenz Peña extinguieron un incendio de pastizales en un terreno baldío de grandes dimensiones.

